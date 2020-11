Avec plus de 560 nouvelles infections et six décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, le covid-19 reste très actif au Grand-Duché, selon le bilan de la direction de la Santé, publié dimanche.

Luxembourg 2 min.

Le virus continue d'être très actif au Luxembourg

Avec plus de 560 nouvelles infections et six décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, le covid-19 reste très actif au Grand-Duché, selon le bilan de la direction de la Santé, publié dimanche.

La deuxième vague continue de frapper le Luxembourg de plein fouet. Quatre jours après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures sanitaires, les effets de ces dernières ne sont pas encore concrètement visibles dans les données publiées dimanche par la direction de la Santé. Alors que le nombre de victimes a officiellement franchi la barre symbolique des 300 personnes vendredi, le pays enregistre six nouveaux décès. Ce qui porte à 39 morts depuis le début de la semaine. Depuis le 1er novembre, le bilan atteint 159 victimes.

En ce qui concerne les nouvelles infections, les données des autorités luxembourgeoises font état de 565 cas supplémentaires enregistrés ces 24 dernières heures sur 10.457 tests analysés. Le taux de positivité de ces tests est passé de 4,87% à 5,40%.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 35.324 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation augmente quelque peu avec 161 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, là aussi, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire recule d'un sujet, à 42 personnes.

Sur le dernier bilan disponible, la pandémie a fait plus de 1,45 million de morts dans le monde. Quelque 62,1 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 39,5 millions ont été guéris. Les Etats-Unis comptent le plus de morts (266.074), devant le Brésil (172.561), l'Inde (136.696), le Mexique (105.459) et le Royaume-Uni (58.030).

A noter qu'en Belgique, une vingtaine de personnes ont été arrêtées samedi soir après une marche qui a rassemblé 500 manifestants à Liège contre le couvre-feu nocturne, qui s'étend en Wallonie de 22h à 6h du matin. La Belgique, un des pays les plus touchés par la pandémie, a annoncé vendredi soir la poursuite du confinement partiel mis en place fin octobre, tout en autorisant la réouverture des commerces à partir de mardi.







