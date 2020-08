Malgré les précautions prises, le covid-19 ne s'arrête pas à la porte des camps de vacances luxembourgeois. Selon les ministères de la Santé et de la Jeunesse, seuls trois enfants ont dû quitter leur séjour en raison d'une infection possible. Mais l'ensemble des participants ont dû plier bagages.

Le virus circule aussi en colonie de vacances

Pas de panique : jusqu'à présent, les colonies et autres camps de vacances ou regroupements scouts n'ont pas constitué de nids d'infection. Sur l'ensemble de ces organisations estivales, seuls trois enfants ont été détectés positifs au virus. Dans un cas, il s'agissait d'un repérage dans le cadre du tracing, et pour deux participants les symptômes présentés ont alerté les organisateurs qui ont immédiatement isolé les enfants. L'information a été donnée, lundi, par Paulette Lenert (LSAP) et Claude Meisch (DP).

Dans la réponse parlementaire que les ministres de la Santé et de la Jeunesse ont adressée à la députée CSV Françoise Hetto, nulle indication du lieu de ces découvertes. Les seules explications consistent à rassurer, en affirmant qu'en aucun cas d'autres participants n'ont été contaminés par la suite. Seulement pour tous, garçons et filles, jeunes et animateurs, ordre a été donné de rentrer dans sa famille (la colonie étant annulée), de se placer à l'isolement puis de passer un test. Recommandations qui suivent le process général.

Pour les ministres Lenert et Meisch, il est important de rappeler qu'à l'instar du reste de la société, les camps de vacances doivent suivre un protocole sanitaire strict. D'ailleurs, avec la reprise des infections dans le pays, des règles plus sévères ont été imposées à compter du 23 juillet dernier, et de nouvelles limitations s'appliquent depuis le 1er août pour les nouvelles sessions. De plus, depuis le début de l'été, quelque 1.300 animateurs ou encadrants ont été formés aux consignes en vigueur pour éviter que chaque colonie ne se mue en cluster. Et visiblement, les textes émis par les ministères ou le Service national de la Jeunesse sont suivis à la lettre.

Outre le respect des gestes barrières, les colonies et autres regroupements doivent veiller à limiter le nombre de jeunes à table à l'heure des repas, dans les chambres, sous la même tente. Chaque site doit également disposer d'un lieu où un enfant présentant d'éventuels symptômes de l'infection pulmonaire peut être isolé du groupe, le temps qu'un professionnel de santé s'assure de son état de santé.

La bonne information Afin que chaque famille mais aussi les organisateurs de camps de vacances soient parfaitement au courant des règles sanitaires en vigueur à appliquer avec les plus jeunes, un site internet dédié a été ouvert. Il y est également proposé des activités pédagogiques «spécial covid-19», à pratiquer sans craintes donc.





