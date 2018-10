«Le viol de guerre est une bombe à déflagration»

Juriste spécialisée dans les crimes de guerre, les crimes internationaux, la justice et les questions de sécurité, Céline Bardet travaille comme experte pour les Nations unies, l’Union européenne ou des institutions telles Interpol.

A 27 ans, elle débute au Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie de la Haye. Entre 2001 et 2004, elle travaille au Bureau crimes et drogues des Nations unies, surtout sur les questions de terrorisme et de criminalité organisée comme les attentats du 11 septembre 2001. En 2004, elle pose ses priorités sur la justice post-conflit, les crimes de guerre et les questions de sécurité. En 2007, elle est nommée directrice juridique de l’adjoint du Haut représentant en Bosnie-Herzégovine. Pendant plus de trois ans, elle travaille avec les victimes et les institutions locales afin de développer le processus de jugement des crimes de guerre. Elle crée une unité «crimes de guerre» à Brcko et forme une équipe de procureurs et policiers. Elle est à l’initiative du premier procès pour viol comme crime de guerre à Brcko.

En 2014, Céline Bardet va fonder l’ONG We Are NOT Weapons Of War (WWoW) qui tend à transformer les techniques de travail sur le terrain auprès des victimes de viol de guerre.

Bibliographie: «Zones sensibles, une femme contre les criminels de guerre» (éditions du Toucan, 2011).