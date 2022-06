C'est un des symboles du Grand-Duché, que l'on peut admirer et surtout déguster de Schengen à Wasserbillig en suivant le cours de la Moselle. Les vins luxembourgeois ont réussi, en l'espace de trois décennies, à se tailler une belle réputation.

Luxembourg 7 4 min.

Histoire et terroir

Le vin luxembourgeois s'est invité à la table des grands

Pascal MITTELBERGER C'est un des symboles du Grand-Duché, que l'on peut admirer et surtout déguster de Schengen à Wasserbillig en suivant le cours de la Moselle. Les vins luxembourgeois ont réussi, en l'espace de trois décennies, à se tailler une belle réputation.

A flanc de Moselle, mais aussi de Sûre si l'on veut être exhaustif, le vignoble luxembourgeois s'étend sur près de 1.300 hectares. Sur ce territoire vallonné et verdoyant, l'histoire de la vigne remonte à l'Antiquité romaine, pour se poursuivre à travers les siècles. «Il s'agissait d'une activité parmi d'autres pour les paysans», explique Claire Sertznig, gestionnaire de projets à l'Institut viti-vinicole de Remich, et chargée de la communication et de l'événementiel pour la marque Vins et Crémants du Luxembourg.

Le prince Robert de Luxembourg vend plus de 4.200 bouteilles de vin Parce que son fils de 19 ans souffre d'une maladie rare, le prince Robert de Luxembourg met aux enchères une grande partie de sa collection de vins.

Une marque récente, lancée en 2018, dernière étape en date d'une montée en gamme du vignoble luxembourgeois qui s'est écrite de la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle. «Avant la Première Guerre mondiale, le Luxembourg faisait partie d'une union douanière avec l'Allemagne. La production du pays, à partir de cépages Rivaner ou Elbling servait surtout à faire du Sekt allemand», raconte-t-elle.

La carte du vignoble luxembourgeois Document IVV

Une révolution nommée Crémant

Avec la Grande guerre, les partenaires commerciaux changent, les pays du Benelux s'associent. Mais pour le vin, les débouchés n'existent plus. «C'est à ce moment qu'est véritablement apparue la tradition viticole au Luxembourg, en tant qu'activité primaire. Les premières grandes maisons sont nées dans les années 1920», indique Claire Sertznig. Le marché reste néanmoins local, «avec des vins de table pour satisfaire la clientèle des cafés du pays, mais aussi des exportations vers la Belgique.»

Le vin luxembourgeois en quelques chiffres - 1.295 hectares de vignes sont cultivés.

- Il y a 266 exploitations ayant leur siège au Luxembourg.

- 90% des cépages cultivés le sont pour du vin blanc, 10% pour du rouge ou du rosé.

- Les vendanges 2021 ont permis de récolter quelque 100.000 hectolitres de vin.- 25% de la production annuelle est du Crémant.

- Le cépage le plus important reste le Rivaner (21% de la superficie) mais sa part diminue d'année en année au profit d'autres cépages, bourguignons par exemple.

Cette situation perdure jusqu'en 1991, date clé synonyme de révolution pour les vins du Grand-Duché. «Le Crémant du Luxembourg a été lancé, la première bouteille a été mise en vente le 15 novembre.» Un succès immédiat, dû à la qualité du produit. Jusque-là, les vignerons cultivaient des cépages Rivaner ou Elbling. Mais leur volonté a été d'aller vers davantage de qualité, ce qui correspondait aussi à un souhait des consommateurs. Pour avoir un vin mousseux de qualité, les différentes maisons plantent donc d'autres cépages : Auxerrois, Pinot noir, blanc ou gris...



7 L'Institut viti-vinicole dispose de ses propres vignes pour effectuer différents travaux de recherche. Photo : Pascal Mittelberger

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'Institut viti-vinicole dispose de ses propres vignes pour effectuer différents travaux de recherche. Photo : Pascal Mittelberger L'Institut viti-vinicole dispose de ses propres vignes pour effectuer différents travaux de recherche. Photo : Pascal Mittelberger Le vignoble de luxembourgeois s'étend sur 1.295 hectares, à flanc de Moselle principalement. Photo : Pascal Mittelberger Le vignoble luxembourgeois en cette fin de mois de juin 2022, à Remich. Photo : Pascal Mittelberger Le vignoble luxembourgeois en cette fin de mois de juin 2022, à Remich. Photo : Pascal Mittelberger Le vignoble luxembourgeois en cette fin de mois de juin 2022, à Remich. Photo : Pascal Mittelberger Le vignoble luxembourgeois en cette fin de mois de juin 2022, à Remich. Photo : Pascal Mittelberger

Produire moins mais mieux

«En 1991, le Luxembourg était la seule région viticole non-française à pouvoir appeler son vin mousseux Crémant. Cela répondait à un cahier des charges très strict, élaboré avec l'Alsace», souligne Claire Sertznig. 227.000 bouteilles de Crémant luxembourgeois ont été écoulées la première année. Il y en a eu trois millions en 2021, ce qui représente un quart de la production viticole du pays.

Le cru 2021 ne fait pas déborder les tonneaux Dans la moyenne décennale mais sans plus, les vendanges de cet automne auront permis aux viticulteurs de récolter près de 99.500 hectolitres de jus de raisin. Maintenant, il faut laisser le temps au temps.

Suivant la même tendance que le Crémant, avec les nouveaux cépages, les autres vins gagnent eux-aussi. Pour autant, pas question de s'engager dans une course effrénée aux hectolitres. «On a vite compris qui si l'on voulait garder et améliorer encore cette qualité, il fallait réduire les quantités. Produire moins mais mieux, c'est aussi ce que veut le consommateur.»

Quel est le rôle de l'Institut vino-viticole ? Créé en 1925, et situé à Remich, l'Institut vino-viticole, qui fédère de nombreux acteurs, a notamment un rôle de conseil auprès des viticulteurs luxembourgeois. Il possède aussi des vignes, ce qui lui permet d'effectuer des travaux de recherche, sur le bio par exemple, ou encore de tester différents cépages et traitements. Parmi ses prérogatives, il a aussi un rôle de contrôle, pour la marque Vins et Crémants Luxembourg par exemple. Ce contrôle est réalisé à deux niveaux : respect du cahier des charges dans un premier temps, puis dégustation des vins par un jury dans un second temps.

Apprécié des clients, adoubé par les experts, les vins luxembourgeois se sont taillés une belle réputation dans le monde entier. Si la Belgique reste en tête de liste pour les exportations, aujourd'hui les marchés porteurs sont les pays scandinaves, les pays baltes, le Canada.

Terroir et secteur économique

En cela, la création de la marque unique Vins et Crémant du Luxembourg, en 2018, a permis à la production grand-ducale, et aux viticulteurs, de s'affirmer encore un peu plus, à l'échelon national comme international. Aujourd'hui, les vins du Luxembourg font rayonner le «petit pays» bien au-delà de ses frontières et font surtout vivre toute une région : on compte 60 vignerons privés, quelque 200 familles membres de la cave coopérative Domaines Vinsmoselle et cinq maisons de négoces. Sans compter tous ceux qui bénéficient des retombées de l'œnotourisme, qui lui aussi s'est fortement développé.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.