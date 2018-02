Lorsque les travaux seront terminés dans moins de deux ans, la «Passerelle» qui relie le quartier gare au centre-ville de Luxembourg sera plus large de 2,40 mètres. Un élargissement qui profitera aux bus mais aussi aux piétons et aux cyclistes.

Luxembourg 2 min.

Le viaduc sera élargi pour faire passer les bus

Maurice Fick Lorsque les travaux seront terminés dans moins de deux ans, la «Passerelle» qui relie le quartier gare au centre-ville de Luxembourg sera plus large de 2,40 mètres. Un élargissement qui profitera aux bus mais aussi aux piétons et aux cyclistes.

De Rita Ruppert - (trad. Maurice Fick)

Lorsque les travaux seront terminés dans moins de deux ans, la «Passerelle» qui relie le quartier gare au centre-ville de Luxembourg sera plus large de 2,40 mètres. Un élargissement qui profitera au transport public mais aussi à la mobilité douce.



La bonne nouvelle tout de suite: durant tout le temps des travaux d'élargissement du viaduc à Luxembourg-Ville, le trafic routier en provenance de l'avenue de la Gare et en direction du Plateau du Saint-Esprit sera maintenu même si des restrictions sont à prévoir.

La «Passerelle» bien plus ancienne que le Pont Adolphe Un peu d'histoire pour comprendre : La «Passerelle» est le plus ancien des ponts qui relie le quartier de la gare avec la Ville Haute (ou vieille ville) de Luxembourg. Il a été construit entre 1859 à 1861. Les Luxembourgeois l'appellent la «Al Bréck» (traduisez: «le vieux pont»), par opposition à la «Nei Bréck» (traduisez: «le pont neuf») qui est le Pont Adolphe mis en service le 24 juillet 1903. Le Pont Adolphe a été entièrement rénové durant près de trois ans pour accueillir le tram et réouvert à la circulation à la fin mars 2017. Quelques chiffres parlants : Le viaduc enjambe la vallée de la Pétrusse à une hauteur de 45 mètres. Il est formé de 24 arcs dont les travées sont écartées de 8 à 15 mètres. Les piles du pont mesurent jusqu'à 30 mètres de haut. Une ligne courbe stratégique : Longue de 290 mètres, la Passerelle n'est pas droite mais courbe. Une légère courbure en son centre qui lui donne de l'allure mais qui est surtout le fruit d'anciennes considérations stratégiques. Le tracé permettait en effet de tirer un boulet de canon en ligne droite depuis le Plateau du Saint-Esprit (vieille ville). A l'origine la Passerelle était en bois.

Les travaux parachevés, une voie de 3 mètres de large permettra aux bus de franchir le viaduc (où ne ne circule aucun bus pour l'heure) en direction du quartier de la gare. Les automobilistes ne seront pas oubliés puisque les deux voies réservées aux voitures seront également plus larges de 10 petits centimètres.



Actuellement deux voies de circulation permettent aux voitures de passer le viaduc dans le sens gare - centre-ville. Après les travaux une voie supplémentaire permettre aux bus de circuler vers la gare centrale. Graphique: Christian Bauer & Associés Architectes/TR-Engineering

Une balustrade de sécurité au lieu d'un garde-corps



Côté mobilité douce, cyclistes et piétons partageront une large piste de 4,50 m qui sera bidirectionnelle mais séparée en son milieu. A gauche, le trottoir sera élargi de 20 cm et restera exclusivement réservé aux piétons, comme aujourd'hui.



Au lieu de l'actuel garde-corps, sera installée une balustrade de sécurité similaire à celle aménagée sur le Pont Rouge.

Le tablier du viaduc sera, par conséquent élargi de 2,40 mètres et passera de 15,30 m à une largeur totale de 17,70 m. A noter qu'il ne s'agit pas du premier élargissement de la Passerelle. Elle avait déjà été élargie de 7,5 m à 15 m dans les années 1959-1960.



La «Passerelle», aussi surnommée «Al Bréck», a été construite en 1861. Soit mise en service quarante-deux ans avant le Pont Adolphe, plus en amont. Photo: Chris Karaba

Les travaux commenceront au printemps et seront étalés sur 411 jours ouvrables. Pour l'élargissement du côté Est du pont, sept phases de travaux sont programmées et 271 jours ouvrables sont prévus. Pour la revalorisation du trottoir du côté Ouest sont prévus 140 jours.

La Division des ouvrages d'art de l'Administration des Ponts et chaussées sera le maître d'ouvrage. Le concept et la planification sont du ressort de TR-Engineering et Christian Bauer & Associés Architectes. Le coût de cet élargissement s'élèvera à 9,1 millions d'euros.