Le viaduc fait la part belle aux bus

Les autocars urbains et RGTR circulent à nouveau dans les deux sens via Al Bréck. Au terme d'un an de chantier, l'ouvrage a gagné 2,40 m de largeur au bénéfice également des piétons et cyclistes.

(str) - Le viaduc entre l'avenue de la Gare et le boulevard Franklin Roosevelt aura été en travaux jusqu'au dernier moment. Mais dimanche 3 novembre, à l'heure du grand basculement des circuits de bus dans la capitale, le pont-passerelle était prêt. L'ouvrage comptera au final une voie de bus supplémentaire, mais aussi une zone dédiée aux cyclistes et une bande réservée aux piétons. Soit 2,40m d'élargissement.



La restructuration du pont Al Bréck était devenue une priorité maintenant que la circulation des bus a disparu de l'avenue de la Liberté (à l'exception du Shuttle Gare) et se retrouve justement déviée par l'avenue de la Gare, ce viaduc et le boulevard Roosevelt.

Un budget de 9,1 millions

Par contre, il est à noter que la nouvelle piste cyclable circulant dans les deux sens sur le viaduc et le boulevard Roosevelt ne sera pas prête avant la fin de l'année. Le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng) l'a précisé en assistant à la réouverture de l'ouvrage.

Les travaux réalisés par l'Administration des Ponts et Chaussées auront pris douze mois, et mobilisé un budget de 9,1 millions d'euros de la part de l'État.