Le «Verger Ermesinde» attend ses premiers habitants

(ER avec rr) - Depuis de nombreuses années, le Conseil communal de la Ville de Luxembourg évoque un projet de logement «Vivre sans voitures». La réalisation de ce quartier futuriste du Limpertsberg entre dans sa dernière ligne droite. Concrètement, dans un peu moins de deux mois, les premiers propriétaires des maisons et appartements du «Verger Ermesinde» se verront remettre les clés.

Marc Meyers, responsable de la commercialisation chez Tracol Immobilier confirme que la «livraison des unités résidentielles prendra deux à trois mois» chez nos confrères du Luxemburger Wort. Les 51 maisons (200 mètres carrés en moyenne) et appartements (entre 27 et 204 mètres carrés) devraient être occupés au plus tard à la fin du mois de juin.

Par contre aucune information n'a été donnée quant à l'ouverture des quatre magasins qui devraient compléter le site même si Tracol Immobilier a confirmé qu'ils étaient loués.



L'absence de parking est la principale caractéristique de ce quartier d'environ 70 ares blotti entre l'avenue Pasteur et la rue Ermesinde est qu'il n'y a pas de place de parking. Les résidents ne recevront d'ailleurs aucune vignette de stationnement de la ville.

Par contre, les parkings pour vélos feront bien partie du mobilier standard. Pour les personnes qui n'utiliseront pas les deux roues, ils bénéficieront de la bonne connexion du quartier avec les transports publics (bus, tram).



Pour la Ville de Luxembourg, qui est à l'initiative de ce projet, le bilan de l'opération est plus que positif puisque la plupart des résidences avaient déjà trouvé preneur avant la pose de la première pierre en juin 2017. Un résultat encourageant qui pousse les responsables de la capitale à envisager un concept du même type dans un autre endroit de la capitale à Hollerich plus précisément.