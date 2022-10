Il creuse des galeries qui permettent à l'eau de mieux s'infiltrer, il produit des excréments très nutritifs pour les plantes : il n'est certainement pas le plus beau, mais le ver de terre est très utile pour la bonne santé des sols.

Journée mondiale du lombric

Le ver de terre, véritable «ingénieur de l'écosystème»

Il y a des journées mondiales pour à peu près tout et n'importe quoi. Des sujets sérieux, d'autres plus insolites. Ainsi, ce vendredi 21 octobre, on célèbre le ver de terre. Oui, le lombric ! Certes, de prime abord, cela prête à sourire. Cela peut dégoûter aussi, si vous ne supportez pas leur vue et encore moins le fait de les toucher.

Mais le ver de terre mérite sa journée mondiale, car le sujet est, on ne peut plus sérieux. Ne vous fiez pas à son physique ingrat et sa texture visqueuse, son rôle est important, voire insoupçonné. «Il est volontiers qualifié d'ingénieur de l'écosystème et remplit de très nombreuses fonctions», résume le Dr Thorsten Ruf, de l'Ibla, l'institut pour l'agriculture biologique et la culture agraire au Luxembourg.

Le lombric est très important pour la fertilité biologique des terres agricoles. Laboratoire de l'administration des services techniques de l'agriculture

«C'est un indicateur mais aussi et surtout un acteur de la bonne santé d'une terre. Si la terre va bien, les vers de terre vont bien, et donc la terre ira mieux. C'est un cercle vertueux», abonde Adrien Holleville, chargé de mission environnement et aménagement du territoire au parc naturel de la vallée de l'Attert, en Wallonie, à la frontière avec le Grand-Duché.

Un tunnelier très productif

Le ver de terre est utile, c'est un fait. Ou plutôt les vers de terre: «Il en existe plusieurs types (anécique, épigé, endogène) selon leur profondeur d’habitat. Mais le lombric, le ver de terre classique auquel chacun pense, est très important pour la fertilité biologique des terres agricoles», précise-t-on au laboratoire de l'Asta, l'administration des services techniques de l'agriculture.

Cette fertilité des sols est notamment due au réseau de galeries que les vers creusent dans la terre. «Ils perforent les sols de haut en bas, aérant et laissant l’eau s’infiltrer», ajoute-t-on à l'Asta. «Grâce à leur activité, ils sont en mesure de façonner le sol de manière régulière. Et cette fonction est importante», souligne Thorsten Ruf. «Les galeries permettent une meilleure infiltration de l'eau dans les terres. Cela permet, d'un côté, de réduire les ruissellements, voire les inondations. De plus, cela permet d'aérer le sol pour les autres êtres vivants qui ont besoin de respirer», complète Adrien Holleville.

L'importance des crottes de vers de terre

Outre les effets bénéfiques de l'activité de «tunnelier» du ver de terre, sa présence et sa digestion sont à l'origine de la richesse nutritive d'un sol. «Il digère des résidus organiques et végétaux frais. Par le passage de ces matières dans son tube digestif, il crée un complexe solide entre matière minérale du sol et matière organique stable», indique le laboratoire de l'Asta.

Les vers de terre contribuent à nourrir les plantes. Photo : Shutterstock

Ces crottes de lombric, puisque c'est cela dont on parle, ont un nom : les turricules. Certains végétaux en raffolent. «Ces excréments, qui sont également visibles à la surface du sol sous forme d'amas de déchets, contiennent de nombreux nutriments sous forme assimilable par les plantes. Les vers de terre contribuent donc, entre autres, de manière significative à l'équilibre nutritif des sols et aident à la nutrition des plantes», confirme Thorsten Ruf, de l'Ibla.

Les outils mécaniques tels que la charrue lui font plus de mal que le travail du sol réduit. Laboratoire de l'Asta

Mais pour que le ver de terre remplisse parfaitement son rôle «d'ingénieur de l'écosystème» et de régulateur des sols, encore faut-il qu'il soit le bienvenu. «Ils sont plus nombreux dans les terres où il n'y a pas d'utilisation de pesticide, et aussi là où il y a présence de matières organiques qui leur permettent de se nourrir. On en retrouve donc en nombre dans les terres d'exploitants qui pratiquent une agriculture de conservation», explique Adrien Holleville.

Jusqu'à 25 cm Il n'y a pas forcément d'études sur l'état de la population des vers de terre au Grand-Duché. Par contre, «il existe des rapports sur l'espèce locale Lumbricus terrestris, dont certains individus auraient vécu plus de 10 ans. Et les plus grands vers de terre que l'on trouve au Luxembourg sont probablement le Lumbricus terrestris et l'Aporrectodea longa, qui peuvent mesurer jusqu'à 25 cm de long lorsqu'ils sont étendus. Il existe cependant des espèces bien plus grandes dans le monde», indique Thorsten Ruf, de l'Ibla. Parmi les principaux prédateurs des lombrics, il y a évidemment les oiseaux, qui en sont très friands. «Il y a aussi des parasites, des espèces exotiques, qui pourraient poser problème dans les années à venir», souligne Adrien Holleville du parc naturel de la vallée de l'Attert.

Un usage excessif du labour est néfaste au lombric, qui voit son réseau de galeries être réduit à néant par le passage des engins. «Les outils mécaniques tels que la charrue lui font plus de mal que le travail du sol réduit», résume-t-on au laboratoire de l'Asta. C'est pourquoi, bien plus que les terres agricoles, «les prairies permanentes comportent les populations les plus riches, surtout dans les sols argileux».

Résistant à la sécheresse mais...

Agriculture intensive et mécanique, pesticides, engrais chimiques sont donc autant d'ennemis du ver de terre. «S'il y a des interventions dans le sol, des apports de substances, une sécheresse prolongée ou autre, leur espace vital (habitat), avec lequel ils sont en contact très étroit, change. Le pH du sol en est un bon exemple. Si le pH du sol diminue, cela signifie que l'acidité augmente», souligne Thorsten Ruf. Ce que le lombric supporte mal. Tout comme les plantes d'ailleurs.



L'expert de l'Ibla évoque «une sécheresse prolongée» parmi les dangers. «En été, le ver de terre creuse des galeries très profondes pour y échapper», précise-t-on à l'Asta. Même à une sécheresse aussi rude et longue que l'on a connue en 2022? «En principe, les vers de terre s'adaptent bien. De nombreuses espèces entrent dans un état de repos, appelé quiescence. Néanmoins, de telles périodes de sécheresse inhabituellement longues affectent la population de vers de terre, ce qui peut encore se manifester l'année suivante», poursuit le Dr Thorsten Ruf.

Ils sont probablement les meilleurs collaborateurs d'un exploitant. Dr Thorsten Ruf, de l'Ibla

Il faut donc encore patienter quelques mois pour connaître l'impact du climat estival 2022 sur les lombrics luxembourgeois. Le scientifique de l'Ibla n'est pas forcément inquiet : «Les taux de reproduction sont élevés, de sorte que les populations peuvent se rétablir assez rapidement». Il faut néanmoins respecter certaines règles sur les terres agricoles. «La condition préalable est une bonne offre de nourriture et des conditions d'habitat appropriées. L'exploitant peut et devrait encourager le développement des vers de terre de manière ciblée par des mesures appropriées. Ils sont probablement ses meilleurs collaborateurs!», conclut Thorsten Ruf.

