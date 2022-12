MeteoLux place le pays en vigilance jaune pour vent fort, ce samedi entre 2h et 10h.

Le vent va souffler fort cette nuit au Luxembourg

(pam) - Les dernières heures de l'année 2022 vont décoiffer, selon MeteoLux, qui place tout le pays en vigilance jaune pour vent fort, cette nuit à partir de 2h et encore ce samedi 31 décembre au matin jusqu'à 10h. D'ailleurs, ce vendredi en fin de journée, des rafales de vent ont déjà commencé à balayer la capitale.

MeteoLux annonce «un vent fort à tempétueux, avec des rafales entre 60 et 70 km/h, voire un peu plus localement». Le vent continuera de souffler toute la journée de samedi, avec des rafales pouvant encore atteindre les 50km/h, mais la fin de journée et le début de soirée du réveillon verront la pluie s'arrêter de tomber.

Côté températures, elles sont particulièrement douces pour la période et oscilleront entre 10 et 13°C dans le nord du pays et 11 et 14°C dans le sud. Le record pour un mois de décembre à la station du Findel est de 14,7°C. Il pourrait être battu...

