Le vent souffle dans les médias luxembourgeois

Dernière annonce en date : le départ de Josée Hansen de la rédaction du Lëtzebuerger Land. Mais ça bouge également à la tête du Quotidien tandis que le Journal a déjà annoncé la fin de son édition papier pour fin 2020.

(pj) Décidément, quelle année 2020 pour la presse luxembourgeoise! Après l'annonce inattendue du rachat du Luxemburger Wort par Mediahuis en avril, les informations se succèdent. Par exemple, le Quotidien devrait se séparer de Chris Mathieu arrivé aux commandes de la rédaction il y a moins de douze mois. Le journaliste, passé notamment par L'Essentiel et le service presse du CSV, ne semble plus en odeur de sainteté au sein d'Editpress. Un an après l'arrêt de l'hebdomadaire Le Jeudi, voilà donc un autre coup dur pour les rédactions du groupe basées à Esch-sur-Alzette.

La nouvelle du départ de celui qui avait succédé à Fabien Grasser (dix ans dans la fonction) a été expliquée aux journalistes, la semaine passée. Des professionnels qui ont aussi appris que leurs jours rue du Canal étaient comptés. En effet, Editpress a cédé les locaux -historiques- à l'opérateur Immobel qui devrait convertir en logement l'ancien siège du groupe.

La surprise du Land

Ce mardi, Josée Hansen a elle fait part au micro de RTL de son intention de quitter le Lëtzebuerger Länd. Un départ là encore surprenant, sachant que l'ancienne présidente du conseil d'administration de la Rockhal, avait accepté le poste de rédactrice en chef en octobre dernier seulement. Elle évoque des raisons strictement personnelles pour justifier ce choix, après 24 années de service pour le titre. L'hebdomadaire et ses huit personnels se cherchent donc un nouveau "boss".

Parmi les changements dans le paysage médiatique, il convient également de noter l'annonce du Lëtzebuerger Journal de passer au tout digital en 2021. Il en sera ainsi fini de sa version papier dès la fin de l'année.

Autant de changements qui se déroulent sur fond de crise de la presse en raison des impacts de l'épidémie de covid-19 sur les revenus publicitaires. En mai dernier, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) avait annoncé la mise en place d'un soutien exceptionnel à ce secteur des médias. Une aide, plafonnée à 200.000 euros par organe de presse, pouvait ainsi être sollicitée par les différentes sociétés.

Cette nouvelle indemnité avait été précisément destinée pour soutenir les publications d’information générale disposant d’une équipe rédactionnelle composée d’au moins deux journalistes professionnels. Elle consiste en un montant de 5.000 euros par journaliste lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée et n’ayant pas eu recours au chômage partiel ou au congé pour raisons familiales entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

