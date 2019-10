Si le Grand-Duché consomme toujours plus d'électricité, l'origine de cette énergie se fait de plus en plus verte. Cela tient notamment aux bonnes performances de la production éolienne. Aujourd'hui, le Luxembourg couvre 10,4 % de ses besoins en électricité via des énergies renouvelables.

Le vent produit toujours plus d'électricité

(pj avec Marco MENG) Pour la première fois dans l'histoire du Luxembourg, la production d'électricité d'origine renouvelable couvre plus de 10% de la consommation nationale. C'est ce qu'annonce l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) dans son rapport annuel sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz du pays.

L'objectif fixé de 11% de production d'énergie renouvelable domestique dans la consommation des ménages, des services et des industries prévu pour 2020 serait donc à portée de main. Et ce, malgré le fait que les besoins en électricité ont également augmenté ces dernières années. De 6.300 gigawattheures en 2014, la demande a approché les 6.600 gigawattheures.

Une production doublée

A l'heure actuelle, l'industrie représente environ 60% de la consommation électrique, les ménages 13%, le solde (27%) étant dédié aux services administratifs et aux autres activités économiques.

En 2018, la production d'électricité à partir de l'énergie éolienne et solaire ou via la biomasse a augmenté de 14% par rapport à l'année précédente. Claude Hornick, responsable des services énergétiques chez ILR, estime ainsi qu'en cinq ans, la production d'énergie renouvelable dans le pays a quasiment doublé, pour atteindre désormais les 688 gigawattheures.

Reste qu'aujourd'hui, le pays couvre seulement 15% de sa propre consommation d'électricité via sa propre production «verte». Le complément est lié en grande majorité à l'alimentation du réseau de Creos depuis l'Allemagne (63%) et, dans une moindre mesure, depuis la France (environ 20%).

A l'heure où, dans son discours sur l'état de la Nation, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) insistait pour un Luxembourg plus exigeant en termes de développement durable, voilà des chiffres qui confortent le gouvernement dans sa démarche d'aide au développement des parcs de production énergétique durable, que ce soit éoliens ou solaires.