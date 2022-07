Cette troisième édition du Vëlosummer sera organisée du 30 juillet au 28 août 2022 avec 56 communes participantes sur 11 circuits cyclotouristiques à travers le pays

20.000 participants l'année passée

Le Vëlosummer revient en 2022 avec des nouveautés

Cette troisième édition du Vëlosummer sera organisée du 30 juillet au 28 août 2022 avec 56 communes participantes sur 11 circuits cyclotouristiques à travers le pays

Ce lundi, François Bausch (déi Gréng), ministre de la Mobilité, a présenté le nouveau «Vëlosummer 2022». Suite au succès de la deuxième édition avec 20.000 participants, une troisième édition du Vëlosummer sera organisée du 30 juillet au 28 août 2022 avec 56 communes participantes sur 11 circuits cyclotouristiques à travers le pays avec au total plus de 450 km d'itinéraires cyclables.

Cette nouvelle édition proposera 5 nouveaux circuits par rapport à l’année 2021, avec 120 km de routes réservées aux cyclistes, dont 90% uniquement pendant 1 ou 2 weekends.

Une promotion touristique variée

Suite à la présentation des onze circuits cyclotouristiques, la campagne de communication et la promotion touristique du «Vëlosummer 2022» ont été exposées. Au vu du grand succès de l’édition 2022, la direction générale du Tourisme publiera à nouveau une carte détaillée illustrant les onze circuits à vélo et mettant en évidence les établissements Horeca ainsi que des points d'intérêt touristiques. En effet, des icônes sur la carte informent sur les restaurants, les structures d’hébergement, les sites touristiques ou les locations de vélos à proximité des tours.

Les communes participantes et les cinq offices régionaux du tourisme (ORT) contribueront également au programme-cadre touristique du «Vëlosummer 2022», avec des animations le long des tours. Sur différents circuits, les clubs de vélo locaux organiseront des barbecues. Une série de vidéos promotionnelles mettra l’accent sur les attractions touristiques situées sur les routes du Vëlosummer.

Par ailleurs, le service de transport de bagages «Move we carry», permettant aux cyclistes de se faire livrer leurs bagages gratuitement d'un hébergement à l'autre, sera à nouveau disponible, pour un montant de 12 euros par bagage (www.movewecarry.lu). De plus, les hébergements certifiés «bed+bike», qui disposent d’un local à vélos gratuit et fermé, se feront un plaisir d’accueillir les cyclotouristes (www.bedandbike.lu).

À cela s’ajoute le service «Rent a bike» qui permet de louer des vélos, ceci soit dans les magasins «Rent a Bike», soit directement sur les circuits du «Vëlosummer 2022», comme par exemple à Echternach ou à Remich.

Une communication claire et précise Des informations utiles sont disponibles sur la carte et le site www.velosummer.lu, ainsi que sur l’application «VisitLuxembourg». Les types d'itinéraire, les niveaux de difficulté, des précisions sur les caractéristiques de chaque tour ainsi que des informations complémentaires pour les familles y sont indiqués. En outre, une signalisation (balisage et marquage au sol) indiquera le chemin aux participants du Vëlosummer.

