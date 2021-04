Cet été encore, les ministères du Tourisme et de la Mobilité partiront en tandem pour présenter de nouveaux parcours pour découvrir le Luxembourg à vélo. Une deuxième édition avec plus d'étapes encore.

Le VëloSummer remonte en selle

Patrick JACQUEMOT Cet été encore, les ministères du Tourisme et de la Mobilité partiront en tandem pour présenter de nouveaux parcours pour découvrir le Luxembourg à vélo. Une deuxième édition avec plus d'étapes encore.

L'été revient, et comme en 2020, il ne sera peut-être pas encore question d'aller bien loin en vacances cette fois encore. Et si l'an passé, il a fallu concocter des initiatives de sorties locales dans la précipitation des premiers mois de la crise covid, cette fois, François Bausch (Déi Gréng) et Lex Delles (DP) ont pu prendre leur temps pour peaufiner notamment le VëloSummer. Autrement dit l'ouverture à travers tout le pays d'itinéraires privilégiés pour les cyclistes.

L'opération Vëlosummer reconduite en 2021 Mise sur pied pour la première fois l'été dernier, la fermeture de certaines routes à la circulation automobile a permis à quelque 40.000 cyclistes d'explorer différemment le Luxembourg. Ce qui poussent les ministres de la Mobilité et du Tourisme à renouveler l'expérience l'année prochaine.

Oublié donc le sprint qui avait précédé le lancement des 270 km de parcours ouverts à tous les pédaleurs (petits ou grands) pour passer un été actif et au pays. Le 7 mai, le ministre de la Mobilité et celui du Tourisme présenteront donc un tracé 2021 revu et augmenté. Et, promis, plus de communes participeront à l'opération cette fois. Elles ont d'ailleurs jusqu'au 30 avril pour faire remonter leurs remarques et suggestions pour faire que les routes à bloquer, chemins à flécher et autres boucles à aménager soient prêtes à compter du 31 juillet.

L'édition 2021 se déroulera, préviennent les ministres, jusqu'au 29 août. Et si l'an dernier quelque 40.000 cyclistes avaient été recensés sur les parcours du VelöSummer, nul doute que les compteurs pourraient grimper dans les tours cet été-ci.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.