Troisième édition

Le Vëlosummer commence ce week-end

L'année dernière, le Vëlosummer a attiré 20.000 cyclistes. La troisième édition débute ce samedi.

(SH) - 29 jours, onze itinéraires, 450 kilomètres. Telles sont les données clés du Vëlosummer 2022, qui débute ce week-end. Cette année, il s'agit déjà de la troisième édition de cette action du ministère de la Mobilité et du Tourisme. Le Vëlosummer a eu lieu pour la première fois en 2020, année de la pandémie. Quelque 20.000 cyclistes ont participé à la deuxième édition l'année dernière.

Le Vëlosummer revient en 2022 avec des nouveautés Cette troisième édition du Vëlosummer sera organisée du 30 juillet au 28 août 2022 avec 56 communes participantes sur 11 circuits cyclotouristiques à travers le pays

Pendant le Vëlosummer, divers parcours seront réservés à la mobilité douce et fermés à la circulation générale au cours des quatre prochaines semaines. Sur certains des onze parcours désignés, ce ne sera toutefois le cas que lors de quelques week-ends isolés. Ainsi, ce samedi et ce dimanche, six des onze parcours seront disponibles.

Il s'agit d'une part des quatre parcours permanents «Mam Jhangeli bäi d'Maus Kätti» (Mam Jhangeli chez la souris Kätti) (24 kilomètres au départ de Remich), les «Syre- an Uelzechtdall-Tour» (Tour de Syre et de Uelzechtdall) (60 kilomètres de Pfaffenthal à Syren, Niederanven et retour), le «Family-Tour au sud» (14 kilomètres entre Dudelange et Bettembourg) et le «Tour de la ville» (22 kilomètres à travers la capitale et Hesperange). S'y ajoutent ce week-end - et seulement ce week-end ! «Tour de l'Uewersauer» (38 kilomètres de Goebelsmühle au lac de barrage) et le «Dräi Däller-Tour» (55 kilomètres d'Ettelbrück à Wallendorf-Pont, Fels et Medernach).

Les parcours du Vëlosummer :

Dans une vidéo, le ministre de la Mobilité François Bausch (déi gréng) et son collègue Lex Delles (DP) en charge du Tourisme présentent également cette nouvelle édition du Vëlosummer 2022.





