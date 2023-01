En 2022, les cyclistes ont été 36,5% de plus qu'en 2021 à sillonner les rues de Luxembourg-Ville, selon les compteurs postés à quatre endroits stratégiques de la capitale.

Le vélo gagne du terrain dans la capitale

Laura BANNIER

Aller au travail ou à l'école à vélo, un mode de mobilité douce qui semble avoir été bien adopté dans la capitale. En 2022, plus d'un million de déplacements à bicyclette ont été comptabilisés à Luxembourg-Ville. La barre symbolique a été franchie le 27 décembre, quelques jours avant la fin de l'année donc, selon l'ASBL ProVelo.

En réalité, ces déplacements sont bien plus nombreux. Dans ce million de trajets sont seulement pris en compte les cyclistes ayant franchi l'un des compteurs «Eco-Counter». La capitale en compte quatre, postés à l'entrée du parc municipal, près de l'ascenseur panoramique du Pfaffenthal, sur la passerelle du parc Pescatore et sur le viaduc.

Ces totems affichent le nombre de vélos qui sont passés à proximité en temps réel selon deux décomptes bien distincts: l'un depuis le début de la journée et l'autre depuis le début de l'année. Ainsi, au 31 décembre 2022, ils dénombraient cumulativement 1.003.045 cyclistes, soit une augmentation de 36,5% par rapport à 2021, souligne l'ASBL ProVelo dans un communiqué.

D'abord constatée en 2020, aux prémices de la pandémie de covid-19, la tendance du vélo semble donc se confirmer à Luxembourg-Ville. En 2021, le nombre de cyclistes comptabilisés par les compteurs s'était établi à 734.991 au 31 décembre, soit 44% de plus qu'en 2019, avant la crise sanitaire.

Mais si la popularité du vélo dans la capitale a de quoi faire sourire l'ASBL ProVelo, cette dernière ne manque pas de faire savoir que les efforts peuvent se poursuivre pour encourager davantage la mobilité douce. Elle pointe ainsi du doigt «la situation compliquée en termes d'infrastructures à laquelle les cyclistes sont confrontés quotidiennement et qui ne s'améliore toujours que par une politique des petits pas».

Et, alors que les élections communales approchent à grands pas, l'association ne manque pas d'adresser un message aux élus de la Ville, mais aussi aux candidats. L'ASBL indique espérer que les résolutions du Nouvel An de ces derniers «visent une politique cyclable ambitieuse et la mise en place d’un réseau cohérent, confortable et sécurisé dans les meilleurs délais».

