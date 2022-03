Ce sous-variant d'Omicron se propage à une vitesse folle en Europe, y compris au Luxembourg. Voici ce qu'il faut savoir sur lui.

Luxembourg 4 min.

Pandémie de covid-19

Le variant Omicron BA.2 est majoritaire au Luxembourg

Simon Laurent MARTIN Ce sous-variant d'Omicron se propage à une vitesse folle en Europe, y compris au Luxembourg. Voici ce qu'il faut savoir sur lui.

Depuis la première détection signalée d'Omicron en novembre 2021, ce variant, qui a inquiété la planète entière, s'est propagé à une vitesse sans précédent dans le monde, compte tenu de sa transmissibilité plus élevée que celle des variants précédents.

Gérard Schockmel insiste sur une surveillance continue Alors que le nombre de cas positifs au covid repart à la hausse, le Dr Gérard Schockmel ne voit pour le moment pas de quoi s'alarmer. Mais il considère qu'il faut suivre de près les taux d'incidence et l'arrivée de nouveaux variants.

Cependant, contrairement aux vagues précédentes, le taux d'admission à l'hôpital n'a pas augmenté proportionnellement à l'explosion du nombre de cas, alors que d'autres indicateurs ont diminué, comme les taux d'admission en soins intensifs ou de décès. Le taux de décès hebdomadaire le plus élevé pour 100.000 habitants enregistré après l'identification d'Omicron était environ la moitié du taux maximal enregistré précédemment. Bref, Omicron a très vite été considéré comme notre porte de sortie d'une crise interminable.

Des taux bien plus faibles?

Le Laboratoire national de santé est revenu sur cet épisode au Luxembourg, où une tendance similaire avait été observée. «Des taux de cas hebdomadaires culminant à 2.409,4 nouveaux cas au cours de la troisième semaine de 2022, soit plus de trois fois le taux le plus élevé enregistré précédemment, tandis que le taux de décès maximal a chuté d'environ un quart. Le taux d'hospitalisation était également plus faible que prévu selon les vagues précédentes. La valeur maximale enregistrée après l'identification d'Omicron est inférieure à la moitié de la valeur maximale depuis le début de la pandémie (80,3 admissions hebdomadaires pour 100.000 habitants pour début février 2022 contre 205,1 en fin d'année 2020)», indique le LNS dans son communiqué.

Plus besoin du masque et du CovidCheck depuis vendredi Vendredi, le Parlement a adopté à l'unanimité la nouvelle loi Covid pour la première fois. Cela signifie qu'un assouplissement de grande ampleur entrera en vigueur ce vendredi soir.

Pour ce dernier, deux facteurs principaux pourraient expliquer la réduction de la sévérité observée au cours des derniers mois au Luxembourg. «D'une part, une forte proportion de la population est actuellement vaccinée, en particulier les personnes âgées de plus de 60 ans (plus de 90%) et les vaccins contre le covid-19 se sont avérés très efficaces pour prévenir les cas graves de tous les variants connus. D'autre part, la variante Omicron se caractérise par une transmissibilité plus élevée mais une gravité moindre par rapport aux variantes précédentes du virus».

Toutefois, et comme l'a rappelé la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) lors du dernier briefing de presse, nous ne sommes clairement pas à l'abri d'un nouveau variant, qui pourrait succéder à Omicron et qui pourrait être bien plus dangereux. On sait d'ailleurs que le coronavirus mute sans arrêt, ce qui renforce ces craintes d'un nouveau variant plus létal. Le variant Omicron n'en est d'ailleurs plus à sa forme d'origine. De nouveaux sous-variants ont vu le jour ces derniers mois, suite aux mutations répétées d'Omicron.

Retour sur deux ans de pandémie aux soins intensifs Le 13 mars 2020, le pays recensait le premier décès lié au covid. Alex Meyers, responsable adjoint du service soins intensifs des Hôpitaux Robert Schuman, revient sur les deux ans de pandémie et la prise en charge des patients.

A l'heure actuelle, le principal responsable de la hausse fulgurante des nouveaux cas en Europe est la version «BA.2» du variant Omicron. Que sait-on exactement de lui et de sa dangerosité? «Le variant Omicron est principalement composé de deux lignées : BA.1 et BA.2. La première a été la plus fréquente au Luxembourg depuis la détection du variant Omicron, mais la seconde est en constante augmentation depuis le début de l'année 2022 et est désormais la plus fréquente», indique le LNS. Ce sous-lignage est donc désormais majoritaire au Luxembourg.

Faut-il s'en inquiéter?

Faut-il pour autant s'en inquiéter? «Il est suggéré que Omicron BA.2 présente un avantage de transmission par rapport au BA.1, mais aucune différence n'a été détectée concernant le risque d'hospitalisation. De plus, selon les données disponibles à ce jour, la réponse immunitaire aux deux sous-types est similaire, ce qui soutient les conclusions d'une protection croisée contre la réinfection d'un sous-type après l'autre», tempère le LNS.

Les pop-ups fermeront à partir du 16 avril Alors que la situation sanitaire se stabilise selon le dernier rapport hebdomadaire de la Santé, celle-ci annonce ce vendredi la fermeture de plusieurs centres de vaccination en avril.

Ce dernier précise d'ailleurs avoir mobilisé plus de moyens que jamais pour faire face à la montée du sous-variant. «Depuis l'émergence de ce dernier, le LNS a renforcé son programme de séquençage pour augmenter la capacité de testing et a introduit une campagne de dépistage pour permettre la détection précoce de tous les cas Omicron. Maintenant que ce variant est dominant, les tests de dépistage restent une première approche importante pour distinguer les cas BA.1 et BA.2, ce qui est essentiel pour la recherche des contacts et l'identification des chaînes d'infection. Ceci est possible grâce à l'utilisation de tests PCR multiplex, capables de détecter à la fois la délétion les deux mutations BA.1 et BA.2».

Une surveillance accrue

Pour le LNS, l'activité de séquençage est essentielle pour suivre l'évolution de tous les variants circulant et de leurs sous-types, comme l'augmentation du variant BA.2. «Celui-ci fait l'objet d'un suivi étroit depuis sa première détection dans le pays. En outre, la technique de séquençage utilisée permet de surveiller toute mutation préoccupante, de sorte que tout changement génétique peut être repéré à un stade précoce de propagation», assure le LNS.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.