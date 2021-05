La souche tant redoutée n'a pas trouvé un terrain favorable pour se déployer au Luxembourg. A peine quatre nouveaux cas signalés en une semaine. Le variant britannique restant le plus à craindre à l'heure où les infections covid baissent significativement.

Le variant indien toujours aussi discret

La souche tant redoutée n'a pas trouvé un terrain favorable pour se déployer au Luxembourg. A peine quatre nouveaux cas signalés en une semaine. Le variant britannique restant le plus à craindre à l'heure où les infections covid baissent significativement.

(pj) Il a suffi de quelques mots de Boris Johnson, en fin de semaine dernière, pour que l'Europe replonge la tête dans ses statistiques et actualise ses données sur la progression -ou non- du variant indien. Car aux dires du Premier ministre britannique, la souche reprenait une telle vigueur dans son pays qu'elle pouvait venir en remettre en question le calendrier de déconfinement. Il est vrai que celui qui avait été infecté au printemps dernier, venait d'être alerté aussi bien par l'agence de santé publique anglaise que via une note de synthèse alarmante du groupe de modélisation du Conseil scientifique britannique. Les deux laissaient entendre que cette déclinaison du virus avait une «surcontagiosité potentielle de 50 % par rapport au variant anglais».

Traquer le covid, cela s'apprend au LNS Le Laboratoire national de santé a mis en place une formation destinée à celles et ceux qui seraient amenés à devoir pratiquer des tests naso/oropharyngés. Et cela ne s'adresse pas seulement aux blouses blanches.

Mais si l'Angleterre constate une recrudescence de ce variant, il n'en est rien au Luxembourg. Et le dernier rapport du Laboratoire national de santé donne toujours la souche indienne très largement minoritaire parmi les nouveaux cas d'infection. Cas qui eux-mêmes sont désormais sous la barre des 100 dépistages positifs/jour. En une semaine, les équipes du LNS n'ont repéré que quatre infections avec ce variant. Pas de quoi affoler les autorités donc.

La situation reste d'ailleurs relativement stable dans la répartition épidémiologie enregistrée. Entre le 3 et le 9 mai, la souche britannique restait toujours prédominante. Représentant 81,1% des contaminations (contre 82% la semaine précédente). Suivaient, de loin, le variant sud-africain (6,8% des cas contre 10,8% auparavant) et le variant brésilien. Avec une prévalence de 4,5% des cas, celui-ci continue à se faire une place plus importante parmi la population en relation avec le virus. Son importance aura ainsi quadruplé, en proportion, en trois semaines seulement.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.