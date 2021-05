Le nombre d'infections covid est en baisse. Sous la barre des mille cas détectés par semaine même, selon le dernier bilan hebdomadaire du ministère de la Santé. Mais ce qui ne recule pas, c'est la souche brésilienne du virus.

Le variant brésilien, petit mais en progrès

Patrick JACQUEMOT Le nombre d'infections covid est en baisse. Sous la barre des mille cas détectés par semaine même, selon le dernier bilan hebdomadaire du ministère de la Santé. Mais ce qui ne recule pas, c'est la souche brésilienne du virus.

C'est à une drôle de géographie qu'invitent chaque semaine les analyses du Laboratoire national de santé. Ainsi, le LNS tient-il à jour l'évolution des différentes formes du virus en circulation au pays, et depuis le début de l'année immanquablement la souche britannique squatte la première place de ce palmarès dans les analyses effectuées. La donne ne change pas pour la semaine du 3 au 9 mai. Sauf que pour la première fois, le variant UK ne progresse pas, il recule.

D'une semaine à l'autre, la souche apparue au Grand-Duché à la mi-décembre n’apparaît plus dans 85% des échantillons séquencés mais... 82%. Une diminution qui a son importance dans l'évolution de l’épidémie, d'autant qu'elle est accompagnée d'une autre diminution de représentativité. Ainsi, le variant sud-africain diminue-t-il aussi très légèrement en proportion parmi les nouvelles infections : 10,2% des cas contre 10,4% au précédent rapport des chercheurs du LNS.

Et alors que l'OMS vient de reconnaître comme «préoccupant» le variant indien, le Luxembourg peut se rassurer de ce point de vue. Un seul nouveau cas a été signalé sur 598 analyses du Laboratoire, contre trois la semaine précédente. Le Grand-Duché reste donc bien loin de la diffusion dramatique que connaît l'Inde actuellement, et pour laquelle le pays a expédié des respirateurs à New Delhi.

Mais du bilan hebdomadaire, il ne faudrait pas oublier le variant brésilien. Certes il ne représente que 2,2% des nouveaux cas covid+. Mais c'est là un taux qui a doublé en sept jours. Hasard ou début d'une diffusion plus large de cette souche, le temps le dira. En attendant, le Luxembourg peut se satisfaire d'être à nouveau passé sous la barre du millier de nouvelles infections relevées par semaine. Mais le risque de contamination est encore loin d'être repoussé.

A ce titre, le ministère de la Santé rappelle que si dans un tiers des nouveaux cas l'origine de la transmission du virus reste inconnue, il apparaît que le cercle familial reste «le contexte de transmission des infections covid le plus fréquent» (45,6%), suivi par le milieu scolaire (6,3%), le lieu de travail (4,0%) et les voyages à l’étranger (2,8%).

