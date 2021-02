Le Laboratoire national de Santé n'a toujours pas trouvé de traces de cette souche dans les tests covid analysés par ses soins. Par contre, le variant britannique est bien devenu majoritaire dans le pays.

Le variant brésilien inaperçu au Grand-Duché

Patrick JACQUEMOT Le Laboratoire national de Santé n'a toujours pas trouvé de traces de cette souche dans les tests covid analysés par ses soins. Par contre, le variant britannique est bien devenu majoritaire dans le pays.

Une présence dans 39% des échantillons analysés voilà deux semaines, 57,6% la semaine passée : aucun doute à avoir sur la progression du variant britannique du covid-19 au Luxembourg. Ainsi, sur les 132 derniers tests séquencés par le Laboratoire national de Santé (LNS) plus de la moitié témoignaient de cette mutation. Le variant sud-africain du virus, lui, n'étant retrouvé que dans huit infections (4,5%).

La souche chinoise du virus ne domine plus en Moselle C'est désormais le variant sud-africain qui est le plus souvent repéré dans les tests covid positifs dans le département voisin. La situation épidémique reste préoccupante dans cette zone frontalière qui booste sa campagne vaccinale.

Alors que l'infection virale semble reprendre de la vigueur en cette fin de mois, 76 des 132 échantillons séquencés ont révélé des traces de la forme du covid détecté pour la première fois dans le Kent, en Angleterre et arrivé en décembre au Grand-Duché.



De quoi inquiéter les autorités car si la vaccination s'accélère ce jeudi, ces deux variants sont beaucoup plus contagieux et transmissibles que le SARS-CoV2 originel. Ainsi, la souche anglaise peut contaminer entre 40% et 70% de plus que le virus chinois. Par contre, lors du dernier séquençage des échantillons par le LNS, aucune infection causée par le variant brésilien n'a été détectée.

Jusqu'au 30 janvier, 114 cas d'infection par le variant anglais (B.1.1.7) ont été enregistrés, selon le service de microbiologie du Laboratoire national de santé. Le variant sud-africain (B.1.351) a, lui, été séquencé pour la première fois le 11 janvier et repéré depuis chez 14 sujets.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.