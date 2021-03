Selon le dernier rapport du Laboratoire national de santé, la souche britannique du covid concerne la plupart des cas covid du pays. Mais le variant sud-africain tend à progresser plus vite.

Luxembourg 2 min.

Le variant anglais se plait au Grand-Duché

Patrick JACQUEMOT Selon le dernier rapport du Laboratoire national de santé, la souche britannique du covid concerne la plupart des cas covid du pays. Mais le variant sud-africain tend à progresser plus vite.

Le Laboratoire national de Santé prend des pincettes en annonçant, cette semaine encore, les résultats de ses analyses sur la prévalence du covid dans le pays. Pas question d'extrapoler ces résultats partiels (constatés sur 7,7% des nouveaux cas positifs dépistés) à l'ensemble du territoire, ces données relevant plus d'une tendance. Mais pour la septième semaine de l'année, les équipes du LNS constatent qu'à nouveau... le virus brésilien est absent des 272 échantillons séquencés par leurs soins.

«Le risque d'une mutation encore plus virulente existe» Pour Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé, la situation sanitaire actuelle est marquée par «une hausse stabilisée des infections» qui ne nécessite pas, «pour l'heure, de prendre de nouvelles mesures». Mais la possibilité ne doit pas non plus être écartée.

Voilà pour la bonne nouvelle, pourrait-on dire. Car pour le reste force est de constater que les nouveaux variants covid ont largement pris le dessus sur la souche originelle chinoise. Et c'est bien le variant britannique (B 117) qui a été le plus fréquemment relevé dans les tests analysés. Dans plus de la moitié des cas (52,6%).

Une domination qui perdure, alors que le Laboratoire parle là d'une forme du SARS-COV2 qui n'a été détectée au Grand-Duché que le 19 décembre dernier. C'est dire si cette souche se transmet rapidement parmi la population.

Mais à comparer les dernières données, publiées vendredi, à celles de la semaine dernière, il est à noter que la souche britannique a quelque peu régressé en proportion. Elle avait été repérée dans 54% des échantillons en semaine 6.

C'est ensuite un autre variant particulièrement véloce à se propager que les scientifiques signalent. Le variant dit sud-africain comptant pour 22,7% des cas. Une part qui a grimpé de façon préoccupante, puisque sept jours plus tôt la souche B 1.1.351 n'avait été signalée "que'' dans 10,7% des tests positifs séquencés.

Cette présence confirmée dans le pays pourrait influencer les choix à venir du gouvernement luxembourgeois en matière sanitaire. Si les mesures actuelles doivent s'appliquer jusqu'au 14 mars, Premier ministre et ministre de la Santé ont prévu de s'exprimer ce 5 mars vers 16h sur les orientations à venir. Une parole officielle attendue, et pas uniquement par les cafetiers et restaurateurs pressés de rouvrir leurs établissements.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.