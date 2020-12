Le régulateur européen des médicaments a validé le vaccin conçu pour lutter contre l'épidémie de covid.

Le vaccin Pfizer obtient son passeport européen

Patrick JACQUEMOT

L'Agence européenne des médicaments a autorisé, lundi, le vaccin Pfizer-BioNTech. Une décision ouvrant la voie à un possible début des vaccinations dans l'Union européenne avant la fin de l'année. «Je suis ravie d'annoncer que le comité scientifique de l'AEM s'est réuni aujourd'hui et s'est montré favorable à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'UE pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech», a déclaré la directrice générale de l'AEM, Emer Cooke, au cours d'une conférence de presse en ligne.

Il est à noter que l'autorisation validée concerne «les personnes âgées de 16 ans et plus». L'autorité scientifique déclare avoir pris sa décision après l'étude des résultats d'efficacité du vaccin selon un test effectué auprès de 44.000 personnes. «L'efficacité a été calculée chez plus de 36 000 personnes de 16 ans (y compris les personnes de plus de 75 ans) qui ne présentaient aucun signe d'infection antérieure. L'étude a montré une réduction de 95% du nombre de cas symptomatiques de covid-19 chez les personnes ayant reçu le vaccin (8 cas sur 18 198 ont eu des symptômes par la suite) par rapport aux personnes ayant reçu une injection factice (162 cas sur 18 325 ont eu des symptômes de COVID-19)», indique l'indique l'Agence.

Cela signifie que le vaccin a démontré «une efficacité de 95%» lors de l'essai clinique. Dans un communiqué, l'EMA précise d'ailleurs que ce niveau de performance concerne «notamment ceux qui souffrent d'asthme, de maladie pulmonaire chronique, de diabète, d'hypertension ou d'un indice de masse corporelle ≥ 30 kg/m2» (soit des personnes dites vulnérables). De même, l'efficacité élevée a été «maintenue pour tous les sexes et tous les groupes raciaux et ethniques».



C'est donc ce vaccin qui arrivera en premier au Luxembourg. Pays qui a fait le choix de protéger d'abord l'ensemble des soignants, aussi bien ceux des hôpitaux, maisons de soins ou intervenant à domicile ou encore les infirmiers et médecins de ville.

Le pays organisera ensuite les prochaines étapes de la vaccination à grande échelle en s'appuyant sur cinq centres de vaccinations, et diverses équipes mobiles chargées notamment d'aller faire l'injection auprès des personnes âgées (résidents de homes seniors ou à leur domicile).