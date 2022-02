Le Conseil de gouvernement du 25 février a validé l’arrivée du vaccin Novavax à partir du 1er mars au Luxembourg suite aux recommandations émises par le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) le 23 février.

Luxembourg 2 min.

Covid-19

Le vaccin Novavax arrive au Luxembourg

Megane KAMBALA Le Conseil de gouvernement du 25 février a validé l’arrivée du vaccin Novavax à partir du 1er mars au Luxembourg suite aux recommandations émises par le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) le 23 février.

L’offre des vaccins contre le covid-19 va s’élargir avec Novavax suite au Conseil de gouvernement du 25 février.

Ce vaccin repose sur une technologie dite «classique» puisqu’il est composé de sous-unités protéiques, selon un principe utilisé depuis des décennies pour la production de vaccins tels que les vaccins contre la coqueluche, l’hépatite B, ou le Human papilloma virus (HPV).

Conditions à remplir pour être éligible à une dose

Le vaccin peut être utilisé pour la vaccination de l’adulte de 18 ans ou plus, selon un schéma de primovaccination à 2 doses espacées de 28 jours.

Il peut être utilisé :

En 3e dose dans le cadre d’une primovaccination des personnes immunodéprimées, des personnes bénéficiant d’une greffe d’organe et les personnes sous dialyse rénale, selon un schéma à 0, 28 et 84 jours (0, 4 et 12 semaines);

en dose booster après une dose unique du vaccin Janssen, à partir de 28 jours après l’injection;

en dose de rappel pour toutes les personnes bénéficiant d’une primovaccination complète par Novavax 3 mois après la dernière dose;

en dose de rappel pour toute personne ayant présenté des effets indésirables médicalement significatifs après une primovaccination par vaccin à ARNm ou à vecteur viral.

Le vaccin de Novavax est validé par l'EMA Le régulateur européen des médicaments a approuvé l'utilisation du vaccin anti-covid de Novavax. Au total, 200 millions de doses de ce vaccin ont déjà été commandées par la Commission européenne.

Le recours au vaccin Novavax est autorisé dans le cadre d’un schéma vaccinal mix-and-match, et en particulier:

chez les personnes ayant entrepris un schéma vaccinal par AstraZeneca y compris chez les personnes qui, à la suite d’une 1ère dose de vaccin, ont présenté un syndrome thromboembolique profond avec thrombopénie;

chez les personnes ayant présenté une myocardite ou une péricardite, ou un autre effet indésirable grave, suite à l’administration d’une 1ère dose de vaccin à ARNm.

en cas d’infection au covid-19 au cours des 6 mois qui précèdent la vaccination, ou en cas d’infection intercurrente, l’administration de Novavax suit un schéma analogue au schéma recommandé par le CSMI en janvier 2022 pour les vaccins à ARNm.

En l’absence de données relatives à la sécurité de ce vaccin chez la femme enceinte, le CSMI recommande aux futures mères de s’en tenir à un vaccin à ARNm pour la primovaccination et la vaccination de rappel.

Comment prendre rendez-vous?

Le vaccin Novavax ne sera administré, dans un premier temps, que dans les centres de vaccination. Toute personne qui souhaite recevoir le vaccin Novavax comme primovaccination ou comme dose de rappel doit le signaler au centre de vaccination qu'elle aura choisi.

Toute personne résidente ou non résidente disposant d'un matricule luxembourgeois et âgée de 18 ans et plus a la possibilité de se faire vacciner avec ou sans rendez-vous, dans un des trois centres de vaccination (LuxExpo provisoire, Ettelbruck et Esch-Belval).

L’administration de doses booster dans les centres de vaccination LuxExpo provisoire, Ettelbruck et Esch-Belval est toutefois uniquement possible sur rendez-vous.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.