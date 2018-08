À partir du 1er septembre, la vaccination contre la pneumonie à pneumocoque des personnes à risque sera prise en charge en totalité.

Le vaccin contre la pneumonie remboursé à 100%

À partir du 1er septembre, la vaccination contre la pneumonie à pneumocoque des personnes à risque sera prise en charge en totalité.

La Direction de la santé estime que chaque année, plus de 1.000 personnes souffrent d’infections invasives à pneumocoque au Luxembourg, et que plus de 100 personnes en décèdent.

À cet effet, la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et le président de la Caisse nationale de santé, Paul Schmit, ont signé une convention qui met en place un programme de vaccination contre le pneumocoque.



Le pneumocoque est une bactérie qui peut causer des méningites, septicémies, pneumonies et autres infections invasives graves.

Ce germe est la cause principale des méningites chez les jeunes enfants. Le pneumocoque peut aussi provoquer des septicémies ou des pneumonies chez les enfants, les personnes âgées ou les personnes plus fragiles (déficit immunitaire, absence de rate, etc.).

Ces infections peuvent être mortelles ou laisser de graves séquelles. La transmission du pneumocoque se fait par projection de gouttelettes respiratoires, postillons, salive ou par contact direct avec une personne porteuse de la bactérie.

Le programme a pour but de prévenir l'infection invasive par le pneumocoque par une vaccination spécifique de la population cible et de minimiser ainsi les risques de complications, source notamment de morbidité et de mortalité prématurée.

Personnes bénéficiaires de la prise en charge

Adultes entre 65 et 85 ans inclus



Personnes avec une affection pulmonaire chronique;



Fumeurs;



Personnes avec une affection cardiaque chronique;



Personnes éthyliques avec ou sans cirrhose;



Personnes avec une atteinte rénale chronique;



Personnes avec une brèche méningée ou un implant cochléaire.



Personnes avec absence congénitale de rate ou splénectomie ou asplénie fonctionnelle



Drépanocytose ou autres hémoglobulinopathies



Immunodéficience congénitale



Néoplasies



Transplantation d’organe



Infection à HIV



Traitement immunosuppresseur



Mode de vaccination

La vaccination chez l’adulte nécessite une double injection à intervalle de 8 semaines d’un vaccin conjugué (Prevenar-13) et d’un vaccin polysaccharidique (Pneumovax-23).

Les vaccins seront délivrés par les pharmacies ouvertes au public sur base d'une ordonnance médicale. En l’état actuel des connaissances scientifiques, un rappel du vaccin polysaccharidique Pneumovax-23 est recommandé tous les 5 ans. Un rappel du vaccin conjugué Prevenar-13 n’est pas nécessaire.