Les premières doses vaccinales livrées au Grand-Duché n'auront probablement que 260 km de route à faire. C'est en effet l'usine Pfizer de Puurs, en région flamande, qui devrait produire les doses validées par l'Agence du médicament.

Le vaccin arrivera directement de Belgique

Le suspense ne fait guère de doute. La présidente de la Commission a promis, jeudi, un vaccin anti-covid pour le 27 décembre, une seule composition est en cours d'habilitation par l'Agence européenne des médicaments qui doit se décider ce 21 décembre. Donc, lundi, la formule proposée conjointement par les laboratoires Pfizer/BioNTech devrait être retenue. C'est alors vers Puurs que tous les regards se tourneront, compris ceux du Luxembourg.

L'employeur ne doit pas se mêler de vaccination Choisir ou non de se faire vacciner relève de la vie privée et ne constitue nullement une obligation professionnelle. «Cela même pour les professions de santé», indique la Chambre des salariés.

Car c'est de l'usine Pfizer de cette cité du nord de la Belgique (entre Anvers et Bruxelles) que proviendra la première vague de vaccins espérés par le Grand-Duché, comme pour le reste de l'Union.

D'ores et déjà, le Haut-Commissariat à la protection nationale a balisé le terrain sur le territoire national. Validant l'organisation qui sera appliquée dans le premier centre de vaccination à ouvrir dans le pays (au Hall Victor-Hugo, dans la capitale) et en déterminant déjà les lieux où seront d'abord centralisés l'ensemble des flacons du précieux sérum.

En Belgique, l'entreprise Pfizer se prépare à cette commande depuis des mois. Elle a d'ailleurs renforcé ses lignes de production et ses effectifs en conséquence (plus de 3.000 employés). Et pas la peine de douter de ses capacités : l'usine produit déjà habituellement 400 millions de vaccins et autres médicaments injectables chaque année.

La firme ne se contentera pas de gérer la production et le conditionnement des vaccins, elle assurera aussi le transport. En camion frigorifique pour le Luxembourg. Soit 260 km de trajet assurés par des partenaires retenus par le seul géant pharmaceutique. «Nous utiliserons des capteurs thermiques équipés d'un GPS afin de suivre l'emplacement et la température de chaque cargaison sur l'itinéraire prédéfini», indique une porte-parole de l'entreprise.

Commandés depuis un mois Ce n'est que le 11 novembre dernier que la Commission européenne a signé un contrat de fourniture de vaccins anti-covid avec l’entreprise pharmaceutique BioNTech-Pfizer. Celui-ci prévoit l'achat initial de 200 millions de doses pour le compte de l'ensemble des États de l'UE, Luxembourg inclus. Une clause poussant même la commande à 100 millions de doses supplémentaires.

Pour l'entreposage, à chaque Etat de s'équiper de telle sorte que le vaccin puisse être stocké dans les conditions requises. A commencer par le respect des -75°C recommandés pour préserver jusqu'à six mois les qualités des milliers d'ampoules reçues.

Au Grand-Duché, choix a été fait de s'équiper notamment des réfrigérateurs ultra-basse température fabriqués, à Hosingen, par la firme luxembourgeoise B Medical Systems.

Gare à la température

Ensuite, en fonction des lieux de conservation du vaccin et de leur injection (hôpital, centre de vaccination, équipes mobiles), d'autres contenants seront à déployer. Et la firme de rassurer : «Les conteneurs thermiques Pfizer, dans lesquels les doses arriveront, peuvent être utilisés comme unités de stockage temporaire en les remplissant de glace sèche tous les cinq jours». De quoi permettre un stockage efficace pour 30 jours maximum.

Le vaccin peut également être remisé entre 2 à 8°C sans rien perdre de ses qualités pendant cinq jours. Un réfrigérateur «classique» suffirait alors. «Mais, avertit Pfizer, une fois décongelés et stockés dans ces conditions, les flacons ne peuvent plus être recongelés et réemployés.» C'est noté. Bon, alors il arrive quand ce vaccin (gratuit et non obligatoire)? Les soignants l'attendent en priorité, pour eux-mêmes comme pour voir se calmer l'épidémie covid qui compte à ce jour 428 victimes et 8.242 infections actives dans le pays.

