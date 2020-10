Le vaccin anti-grippe se fait déjà désirer

Selon l'association des pharmaciens, les officines luxembourgeoises ont déjà vendu l'ensemble des dosettes de sérum. Autant dire que les prochaines livraisons sont attendues avec anxiété.

(pj avec Jacques Ganser) La saison grippale n'est pas encore déclarée que déjà le Grand-Duché manque de vaccins. Certes, de là à revivre le scénario désastreux de l'hiver 2018, il y a encore un pas. Mais les professionnels de santé ne cachent pas leurs craintes. A commencer par le président de l'Association des pharmaciens. Pour Alain de Bourcy, aucun doute : «La demande était énorme cette année. Deux fois plus de clients sont venus en officine réclamer leur dosette. Nous avions commandé plus de quantité que l'an dernier, mais ce n'était pas suffisant».

Visiblement, les appels du ministère de la Santé à ce que chacun se fasse bien vacciner contre la grippe ont été suivis à la lettre. Pas encore pour la piqûre (il est trop tôt), mais au moins pour l'achat du précieux sérum, les résidents ont répondu à la demande de Paulette Lenert. L'idée étant que plus la population se protégerait de la grippe saisonnière, moins le pays risquait un engorgement de ses services de santé face à une double infection.

Le problème aujourd'hui est que le ministère vient d'adresser aux pharmaciens et médecins du pays une demande pour qu'ils réservent d'abord la vaccination aux personnels soignants ainsi qu'aux personnes vulnérables (seniors, diabétiques, femmes enceintes, patients souffrant de problèmes respiratoires ou cardiovasculaires, etc).

La réclamation arrive donc au milieu d'étagères vides; d'où un risque d'infection particulier pour cette partie de population fragilisée. De quoi mettre encore un peu plus sous pression le gouvernement de Bettel qui, dans le même temps, enregistre une flambée préoccupante des cas de covid. Au point d'envisager l'organisation ce week-end d'un conseil de gouvernement exceptionnel.

Afin de faire face à une demande potentiellement supérieure, le gouvernement belge a obtenu auprès des producteurs de pouvoir disposer cette année de 2,9 millions de vaccins contre la grippe saisonnière. Soit environ 10% de plus que les années précédentes.

Dans l'édition d'octobre de MedinLux déjà, le syndicat des pharmaciens annonçait que «l'approvisionnement du Luxembourg en vaccins contre la grippe est loin d’être assuré». En effet, grossistes-répartiteurs ne devaient être livrés, tardivement, par une seule marque et seulement pour deux tiers des quantités précommandées par les officines luxembourgeoises.

De son côté, le gouvernement avait annoncé mettre les bouchées doubles pour parer à toute rupture en essayant de mettre la main sur 110.000 vaccins. Vain effort, son appel d'offres n'a pas trouvé preneur, semble-t-il.



Le 23 octobre, le laboratoire GlaxoSmithKline devrait être en mesure de réapprovisionner le pays à hauteur de 30.000 dosettes. Début décembre, une autre livraison d'une quantité similaire devrait aussi être livrée. Mais rien de moins sûr sur un marché international où la demande a explosé en tous points du globe. 30.000 flacons, c'est aussi la part que doit obtenir le ministère de la Santé pour conforter sa réserve sanitaire destinée à la protection des personnels infirmiers et médecins.

La France a aussi commandé plus

Dans l'Hexagone aussi, on s'attend à un rush sur les vaccins anti-grippaux cette année. Et les pharmacies ont pris les devants en réservant treize millions de doses (et deux millions «au cas où» par Santé Publique France).