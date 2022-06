Le Lëtzebuerg City Museum prend ses quartiers dans le Pfaffenthal pour la deuxième édition de l'Urban History Festival. Pour le musée, c'est l'occasion de démocratiser l'accès à la culture et d'aller à la rencontre des habitants.

Manifestation ce weekend

Le Urban History Festival s'installe au Pfaffenthal

Thomas BERTHOL Le Lëtzebuerg City Museum prend ses quartiers dans le Pfaffenthal pour la deuxième édition de l'Urban History Festival. Pour le musée, c'est l'occasion de démocratiser l'accès à la culture et d'aller à la rencontre des habitants.

Démocratiser l'accès à la culture et porter un coup de projecteur sur un quartier, voilà le projet de l'Urban Festival History qui se tient ce weekend, les 18 et 19 juin au Pfaffenthal. Après avoir été organisé pour la première fois en 2019 dans la rue St-Esprit, le Lëtzebuerg City Museum a donc cette fois décidé de retracer l'histoire de tout un quartier en choisissant le Pfaffenthal.

Voyage dans le Luxembourg-Ville des années 1910 En quelques clics, une simple balade dans la capitale se transforme en un véritable voyage dans le temps grâce à l'application Luxembourg Time Traveler. Une nouveauté que la rédaction n'a pas manqué de tester pour vous.

Une trentaine de manifestations sont organisées dans 17 lieux différents, de la «Muerbelsmillen» à l'Aquatunnel, de 10h à 18h ce samedi et dimanche. Parmi les activités proposées figurent plusieurs ateliers, visites guidées et spectacles au programme. Chacun pourra trouver son bonheur, surtout ceux qui souhaitent découvrir un musée en plein air, selon Boris Fuge du service communication des deux Musées de la ville de Luxembourg (Lëtzebuerg City Museum et Villa Vauban). Ceux qui rêvent de voyager dans le temps auront par exemple l'occasion de se plonger dans l'histoire du Pfaffenthal de 1867 grâce à des lunettes de réalité virtuelle.

À la recherche d'histoires et d'anecdotes

Pour mettre en place le programme, Kyra Thielen du service culturel et pédagogique insiste sur le travail réalisé en amont avec les acteurs locaux: «Nous avons eu au préalable une réunion avec les habitants du quartier pour élaborer le programme, c'est donc assez participatif».

Sortir du musée et s'implanter dans un quartier le temps d'un weekend permet de «montrer aux gens les bâtiments et sites qui témoignent du passé», d'après Boris Fuge. Cette approche pour démocratiser la culture permet aussi d'aller à la rencontre des habitants. «Le rôle d'un musée est de récolter des objets, mais aussi de conserver des histoires. Tous ceux qui ont une histoire avec le Pfaffenthal, de la famille là-bas ou des anecdotes à raconter peuvent venir dans le cadre de l'Oral History Lab, car nous disons ton histoire est aussi la nôtre. Notre défi est d'enregistrer ces histoires et de les utiliser pour des projets ou expositions», explique Kyra Thielen.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.