Deux mois et demi après l'effondrement du tunnel près de Kautenbach, les CFL ont fait le point sur l'avancée des travaux ce mardi. La voie ne sera pas rouverte à la circulation de sitôt.

A la suite de l'effondrement

Le tunnel de Schieburg rouvrira plus tard que prévu

Nadine SCHARTZ Deux mois et demi après l'effondrement du tunnel près de Kautenbach, les CFL ont fait le point sur l'avancée des travaux ce mardi. La voie ne sera pas rouverte à la circulation de sitôt.

Une chose est sûre : le tunnel de Schieburg, près de Kautenbach, qui s'est effondré fin août, ne sera pas ouvert à la circulation le 11 décembre. C'est ce qu'ont annoncé les responsables des CFL mardi lors d'une conférence de presse.

«Sans le train, le village semble mort» Depuis l'effondrement partiel du tunnel de Schieburg, l'interruption du trafic ferroviaire dans le nord du Luxembourg perturbe le quotidien de bon nombre de personnes. Reportage.

«C'est une situation désagréable pour les clients. Ils doivent non seulement prendre des bus de remplacement, mais aussi s'accommoder de temps de trajet plus longs», a souligné Marc Wengler, directeur général des CFL. Une réouverture à la date initialement prévue n'est toutefois pas possible. C'est ce qui ressort de différentes analyses.

La remise en état se fera en huit étapes

Selon le directeur financier Henri Werdel, douze forages d'une profondeur de 50 à 75 mètres ont été réalisés pour déterminer la cause de l'effondrement. Désormais, tout est mis en œuvre pour remettre en état le passage souterrain et le rendre sûr. Ce travail sera réalisé en huit phases successives. Pour respecter le timing, les travaux seront effectués par deux équipes, qui effectueront chacune des postes de dix heures. Les détails concernant les coûts ne sont pas encore connus à ce jour.

Si tout se déroule comme prévu, les travaux devraient être terminés après les vacances de Pâques 2023, c'est-à-dire mi-avril. Dans l'intervalle, les lignes de remplacement seront aménagées et le cadencement augmenté.

Des détails sur les différentes étapes et la cause de l'effondrement du tunnel suivront prochainement.

Cet article a été publié pour la première fois wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.