Le premier tram devrait circuler sur le tronçon menant au Stade de Luxembourg au printemps 2024. Les rails sont posés.

Luxembourg 5 2 min.

Acte symbolique

Le tronçon du tram vers le stade s'agrandit

David THINNES Le premier tram devrait circuler sur le tronçon menant au Stade de Luxembourg au printemps 2024. Les rails sont posés.

Une odeur âcre flotte dans l'air, Lydie Polfer (DP) et François Bausch (Déi Gréng) regardent, captivés, des morceaux de rails et beaucoup de vapeur. Sur le boulevard de Kockelscheuer, dans le Ban de Gasperich, la bourgmestre de la capitale et le ministre de la Mobilité sont venus assister à la cérémonie symbolique de soudure de deux rails de tramway.

Le trajet du tram vers le Findel progresse D'ici 2024, le tram devrait aller jusqu'à l'aéroport. D'ici là, de nombreux travaux sont prévus. Les premiers sont déjà visibles.

Ces rails font partie du tronçon D, qui relie le Lycée Bonnevoie au Stade de Luxembourg. Le tronçon entre la gare centrale et le lycée Bonnevoie avait été inauguré mi-septembre.

Les politiques et les responsables de Luxtram et des entreprises compétentes s'étaient donné rendez-vous ce mardi au croisement du boulevard de Kockelscheuer et de la rue Gerhard Mercator, à proximité du bâtiment PWC, où ils se sont rendus.

En effet, les travaux aux croisements de la ligne sont toujours effectués en premier. Les travaux se poursuivent ensuite au niveau de la rue Albert Einstein, où le tram se dirige ensuite en direction de Howald.

Chaque tronçon de rail, d'une longueur de 18 mètres, est assemblé par soudage aluminothermique. Un préchauffage permet d'atteindre une température de 2.000 degrés Celsius. En ajoutant un mélange de métaux, les tronçons de rails s'assemblent.

Trois équipes de trois ouvriers travaillent sur ce tronçon uniquement pour cette opération. Entre huit et dix soudures sont réalisées par équipe et par jour, soit entre 24 et 30 par jour. Sur l'ensemble du tronçon - 3,7 kilomètres - environ 700 de ces soudures doivent être réalisées.

Ligne praticable à partir du printemps 2024

Pour le directeur de Luxtram, André Von Der Marck, cet acte symbolique est un moment particulier : «C'est toujours spectaculaire. C'est un début, mais qui indique en même temps la fin : bientôt, ce tronçon sera aussi emprunté par le tram».

François Bausch avait lui aussi le sourire aux lèvres : «Cette soudure signifie que le chantier, qui a commencé en 2006, avance bien. Personne n'avait sans doute parié au départ sur le fait que le tram irait probablement jusqu'au Findel fin 2024.»

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

5 La bourgmestre de la capitale Lydie Polfer (au centre) aide à la soudure, assistée du ministre de la Mobilité François Bausch (à gauche à côté d'elle) et de l'échevin Patrick Goldschmidt (à droite). Photos: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La bourgmestre de la capitale Lydie Polfer (au centre) aide à la soudure, assistée du ministre de la Mobilité François Bausch (à gauche à côté d'elle) et de l'échevin Patrick Goldschmidt (à droite). Photos: Chris Karaba Le tramway traversera désormais le quartier du Ban de Gasperich. FPhotos: Chris Karaba Une des 700 soudures sur la section. Photos: Chris Karaba Photos: Chris Karaba Les pièces sont soudées ensemble à 2.000 degrés Celsius. Photos: Chris Karaba

Le tronçon entre le Lycée Bonnevoie et le Stade de Luxembourg, avec cinq arrêts et deux Pôles d'échange devrait être ouvert aux usagers au printemps 2024. Les courses d'essai auront lieu fin 2023.

En direction du Findel, les tests sont prévus pour le printemps 2024, le premier tram avec usagers y circulera probablement à l'automne 2024.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.