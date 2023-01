Le ministre François Bausch a inauguré le nouveau tronçon Differdange – Niederkorn de la piste cyclable PC8, dont les travaux ont coûté 4,25 millions d'euros.

Le tronçon Differdange–Niederkorn accessible pour les vélos

Le ministre François Bausch a inauguré le nouveau tronçon Differdange – Niederkorn de la piste cyclable PC8, dont les travaux ont coûté 4,25 millions d'euros.

S’étendant sur une longueur d’environ 1,9 kilomètre du parc de la Chiers situé à Differdange jusqu’au centre de Niederkorn, le nouveau tronçon de la piste cyclable PC8 longe la ligne des chemins de fer entre Niederkorn et le carrefour boulevard Emile Krieps/rue Emile Mark; pour ensuite se diriger vers le parc de la Chiers en passant par l’école internationale de Differdange.

La piste cyclable Niederkorn/Esch-sur-Alzette est opérationnelle Entre Niederkorn et Esch-sur-Alzette, les choses ont évolué ces dernières années. Le parcours est désormais praticable à vélo de bout en bout.

Les travaux pour sa mise en service ont commencé en novembre 2020. Les coûts des travaux s’élèvent à 4,25 millions d’euros. Dans le cadre du projet, une nouvelle passerelle (29x3m) a été construite au-dessus de la voie ferrée. Elle remplace ainsi une ancienne passerelle qui ne correspondait plus aux exigences des CFL.

«Etendre l’infrastructure cyclable nationale»

Présent pour son inauguration, le ministre Déi Gréng François Bausch précise que ce nouveau tracé fait «partie de la PC8 qui a été inaugurée dans l’objectif d’étendre l’infrastructure cyclable nationale». Il a d’ailleurs ajouté que «ce tronçon permet de faire rebondir le cyclotourisme et d’améliorer la qualité de vie des citoyens dans le sud du pays».

Ce nouveau chemin constitue en effet un élément essentiel du réseau cyclable de la région sud-ouest qui relie Esch/Alzette, Belval, Differdange et à moyen terme Pétange en garantissant un trajet sécurisé et confortable pour cyclistes et piétons. Jusqu’à présent, ils étaient contraints de passer par le boulevard Emile Krieps et l’avenue de la Liberté, devant ainsi s’exposer à un important trafic motorisé.

