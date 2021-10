La demande d'introduire deux jours de congés spéciaux pour les femmes subissant des menstruations difficiles n'a pas été suive par le ministre du Travail, mercredi. Mais Dan Kersch estime que des solutions individuelles devront être trouvées.

Le travail ne s'adaptera pas aux règles douloureuses

La demande d'introduire deux jours de congés spéciaux pour les femmes subissant des menstruations difficiles n'a pas été suive par le ministre du Travail, mercredi. Mais Dan Kersch estime que des solutions individuelles devront être trouvées.

(Jmh avec Annette Welsch) - Sujet «encore tabou» de l'aveu même de Nancy Kemp-Arendt (CSV), présidente de la commission des Pétitions, la question des règles douloureuses et de leur impact dans le monde du travail s'est pourtant invitée mercredi matin au Parlement. Si la pétition d'Ornella Romito demandait officiellement l'introduction d'un congé spécial de deux jours afin «d'aménager cette période pour les employées d'une entreprise», les débats ont principalement porté sur les conséquences de cette demande sur le droit du travail.

Bien que des aménagements spécifiques existent d'ores et déjà en Inde ou à Taïwan, les députés du Grand-Duché ont principalement cherché à comprendre pourquoi la création d'un tel système serait plus avantageux. Si Carole Hartmann (DP) s'est interrogée sur «l'éventuelle discrimination» que poserait un tel congé, Martine Hansen (CSV) a pointé du doigt «les risques d'opportunités professionnelles moins grandes pour les femmes» tandis que Simone Asselborn-Bintz (LSAP) a soulevé la question d'une potentielle «utilisation abusive» par des femmes non concernées.

Car selon les données présentées lors du débat par le Dr Danielle Choucroun, médecin au sein du planning familial, seules «10 à 15% des personnes ayant un utérus souffrent d'endométriose». Mais «75 à 90% d'entre elles souffriraient de crampes menstruelles à un moment donné». Si un consensus a été trouvé quant au besoin d'améliorer la sensibilisation à l'école et auprès des employeurs et d'accélérer l'accès gratuit aux produits d'hygiène intime, Dan Kersch (LSAP) a rejeté l'introduction d'une dispense spécifique.

Pour le ministre du Travail, la thématique soulevée «est pluridisciplinaire» et aurait dû être discutée avec «les ministres de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille, voire même le ministre de l'Egalité des chances». Face à ce vaste chantier, le vice- Premier ministre socialiste plaide pour une approche «plutôt au niveau des conventions collectives» afin de trouver des solutions au niveau sectoriel. Des discussions au sein des différentes commissions parlementaires devraient être entamées prochainement.

