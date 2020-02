L'annonce de la gratuité des transports publics, qui deviendra réalité ce 1er mars, a provoqué un battage médiatique sans précédent. Elle a, en réalité, permis de faire la promotion de la stratégie de mobilité du gouvernement et de l'image du pays à l'échelle du globe.

Le transport gratuit, formidable «produit d'appel»

L'onde de l'annonce des transports publics gratuits pour les moins de 20 ans au printemps 2018 n'avait pas passé les limites de la Grande Région. Six mois plus tard, celle de la gratuité de tous les transports publics à l'horizon 2020 a fait un carton mondial. Les médias les plus influents de la planète se sont soudainement tournés vers le Luxembourg, ses gros soucis de trafic et «la» solution envisagée par son gouvernement. Cheval de bataille électoral du DP et du LSAP.

Le petit pays, longtemps perçu par le seul prisme du paradis fiscal, s'est taillé une nouvelle réputation avec un gros titre de rêve: «Le premier pays au monde à rendre le transport public gratuit».

Le Forum économique mondial, fondation installée à Genève et réunissant des responsables politiques du monde entier, des dirigeants d'entreprise et des intellectuels pour débattre des problèmes les plus urgents de la planète, a mis en avant la «solution de contrôle du trafic» luxembourgeois. Faisant la part belle à un plan Bettel qui donne la priorité à l'environnement.

«C'est vraiment un incroyable hype médiatique. Nous avons eu des dizaines d'articles dans des grands journaux et magazines tels que New York Times, The Guardian, Time, Financial Times, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, etc. et des reportages sur BBC, CNN, ARD, ZDF, T-online et une chaîne de Hong Kong sur laquelle le sujet a été vu par 20 millions de téléspectateurs!», raconte Dany Frank, en charge des relations publiques au ministère de la Mobilité.

La machine s'est remise en route il y a plusieurs jours en prévision de la conférence de presse internationale que donnera François Bausch ce jeudi à 14 heures juste avant le lancement effectif des transports gratuits. Médias internationaux et agences de presse sont accrédités et, confie Dany Frank, «des interviews sont programmées pour ces samedi, dimanche et lundi inclus. Les demandes pleuvent».

Faire parler du Luxembourg à l'étranger via ses transports qui ne coûteront plus un cent aux usagers, «c'est le nation branding par excellence ! De cette manière, nous avons mis le Luxembourg sur la carte mondiale et tout le monde se demande où se trouve notre pays», pose la responsable de la communication ministérielle.

La cerise sur le gâteau annoncé

«C'est une mesure sociale mais qui va aussi nous aider à voir la mobilité différemment. Surtout la manière dont je me déplace dans l'espace urbain où nous avons le plus de problèmes aujourd'hui avec les embouteillage», résumait il y a plus d'un an, François Bausch au micro de France 3. Avant d'enchaîner sur un discours bien rôdé sur le défi du transfert des usagers de la route vers la multimodalité, maître mot de sa politique.

En même temps que son «scoop», l'artisan Bausch avait dévoilé, en utilisant le registre pâtissier, sa stratégie de communication dès le 21 janvier 2019. «La gratuité des transports publics n'est pas la solution miracle pour faire basculer tous les usagers vers les transports publics, nous le savons très bien. Mais il s'agit de la cerise sur le gâteau de notre stratégie et de nos investissements», avait expliqué le ministre de la Mobilité devant une salle de presse comble au 22e étage de la tour ministérielle au Kirchberg.

Il fallait entendre: la gratuité a un prix pour l'Etat luxembourgeois estimé à 41 millions d'euros mais c'est le «produit d'appel» de la stratégie de mobilité que le gouvernement s'évertue patiemment à concrétiser. Une stratégie largement diffusée par François Bausch via différents canaux, dont les nombreuses conférences auxquelles il a participé comme orateur au cours de la dernière année.

Outre l'effet médiatique, cette promotion de la politique de transport a-t-elle eu un effet sur le tourisme au Luxembourg ?

C'est trop tôt pour le dire. «L'effet de l’annonce de la gratuité du transport public sur le tourisme n'a pas encore pu être mesuré, mais nous sommes convaincus que cette mesure aura, en combinaison avec nos offres touristiques, un effet positif sur l'attractivité du Grand-Duché du Luxembourg en tant que destination touristique», estime Lex Delles (DP).

Le ministre du Tourisme est d'avis que la gratuité permettra de mettre en valeur «certaines offres touristiques, notamment celles du domaine du tourisme actif, comme par exemple les sentiers de randonnée CFL de gare en gare. Partir en randonnée et revenir à son point de départ en train est une solution souvent appréciée par de nombreux promeneurs au Luxembourg».

Les offices régionaux de tourisme sont d'ailleurs en train de planifier l'élargissement du réseau de bus RGTR afin d'y intégrer «encore plus d'attractions touristiques, comme par exemple le Schiessentümpel, où un nouvel arrêt de bus est en planification», confie le ministre.