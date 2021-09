Une deuxième ligne devrait accompagner la construction de nouvelles zones d'habitat sur le plateau dominant la capitale. Le premier coup de pioche n'est toutefois pas attendu avant 2023.

Mobilité

Le tram verra double au Kirchberg

(pj avec David Thinnes) - Quiconque se trouve sur le parking du boulevard Konrad-Adenauer au Kirchberg a vue sur des champs. Mais plus pour longtemps car cette zone est vouée à la construction de nouvelles unités d'habitation. Le projet d'aménagement a déjà un nom (Op der Schleed) et déjà des objectifs (la venue de plus de 10. 000 habitants d'ici dix à quinze ans).

«Que le Kirchberg devienne peu à peu un vrai quartier» Premier directeur du Fonds Kirchberg en poste depuis la mi-août, Marc Widong souhaite mener à bien la transformation du quartier d'affaires pour en faire notamment «une sorte de village».

Les terrains à bâtir se divisent en deux zones distinctes : Laangfur (24 hectares, juste derrière le parking mentionné) et Kuebebierg (33 ha, là où se trouvent les nouvelles tours RTL). Sachant que la planification bat déjà son plein, et cela d'autant plus facilement que la zone de Kuebebierg est détenue à 100% par le Fonds Kirchberg.

Les premiers résultats d'une consultation sur cette zone sont attendus début 2022. Ils pourraient ensuite être présentés au printemps. Sachant que le Fonds souhaite poursuivre un urbanisme «écologiquement responsable». Ce qui signifie notamment que le trafic automobile y sera réduit au minimum. D'où la volonté de faciliter les déplacements des occupants des lieux via la construction d'une deuxième ligne de tramway qui traverserait les quartiers de Laangfur et de Kuebebierg.

Le tracé du futur itinéraire existe déjà - même s'il n'est pas définitivement acté. Depuis le rond-point Serra, la liaison emprunterait le boulevard Pierre-Frieden en direction des nouveaux quartiers, continuerait sur le boulevard Adenauer jusqu'au Pont Rouge et l'arrêt devant le funiculaire du Pfaffenthal.

Voici à quoi pourrait ressembler le tracé de la nouvelle ligne de tramway du Kirchberg. Illustration: Fonds du Kirchberg

Interrogé par nos confrères du Luxemburger Wort, le ministère des Travaux publics assure que la phase d'étude de faisabilité est terminée. Et le ministre François Bausch (Déi Gréng) a chargé Luxtram de lui fournir tous les détails nécessaires pour qu'un projet de loi sur le financement de cette nouvelle infrastructure puisse être présenté au Conseil de gouvernement avant fin 2022.

Premiers arrivés Si les premiers habitants de la zone «Op der Schleed» ne sont pas attendus avant l'horizon 2030, le Kirchberg verra sa population augmenter à plus court terme. Il s'agira notamment des nouveaux venus du domaine du Kiem (avec 820 unités résidentielles) et ceux attendus sur les immeubles de Réimerwee Est et Ouest.

La construction de cette ligne pourrait donc débuter avec la prochaine législature. La principale difficulté qui se présentera sur la route du tram sera le franchissement du Märtesgronn, zone naturelle protégée. Un pont devrait ainsi être construit au-dessus du vallon, avec un dimensionnement permettant la circulation des rames mais aussi des piétons et cyclistes.

Contrairement au site de Kuebebierg, la zone du Laangfur, elle, compte de nombreux propriétaires. Y compris encore le Fonds Kirchberg. Il est prévu d'y réaliser quelque 2.500 appartements et maisons individuelles. Soit un peu plus que sur l'aire du Laangfur où 2.300 constructions sont envisagées.

La facture salée du futur château d'eau du Kirchberg Intimement liée aux développements futurs du quartier et l'arrivée de milliers de nouveaux habitants d'ici 2040, l'infrastructure accumule non seulement les retards mais coûtera aussi 30% plus cher que le devis initial voté, indique mercredi la Ville de Luxembourg.

Mais avant que les premières familles ne posent meubles et bagages sur Op der Schleed, ce sont des scolaires qui joueront les pionniers. En effet, c'est là aussi que le lycée Michel-Lucius a choisi de déménager «au plus tôt en 2027». Après le Limpertsberg, le nouveau bâtiment pourrait accueillir près de 1.800 élèves.

Ces 47 hectares de terres agricoles accueilleront plus de 10.000 habitants à la fin de la prochaine décennie. Photo : Gerry Huberty

A noter que cette nouvelle ligne de tram ne sera pas la seule à venir compléter le réseau actuel, le ministère de la Mobilité prévoyant de créer un véritable maillage destiné à structurer l'essor futur de la capitale. Mais aussi du pays, via la connexion directe prévue entre Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette. Autant de projets qui doivent se concrétiser à l'horizon 2040.





