«Le tram va me faire gagner 10-15 minutes de trajet»

Inauguré dimanche, le nouveau tronçon qui permet de relier la gare centrale au Kirchberg rencontre son nouveau public. Premières impressions ce lundi avec des usagers plutôt satisfaits de cette nouvelle offre de transports en commun.

Inauguré dimanche, le nouveau tronçon qui permet de relier la gare centrale au Kirchberg rencontre son nouveau public. Premières impressions ce lundi avec des usagers plutôt satisfaits de cette nouvelle offre de transports en commun.

(Jmh avec David Thinnes) - Trois ans après son inauguration officielle, le tram dessert enfin le centre-ville. Depuis lundi matin, les rames réalisent la jonction directe entre la gare centrale et le Kirchberg. Une étape importante dans la gestion des flux dans la capitale qui simplifie la vie des usagers. Car ces derniers doivent gagner du temps dans leurs déplacements.

Fini donc les correspondances, place à un système cadencé à hauteur d'une rame toutes les cinq minutes 5h45 et 20h30 en semaine. Selon les calculs de Luxtram, le tram doit permettre de relier la gare centrale au Pont Rouge en huit minutes, soit dix de moins qu'auparavant.

7 Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty Gerry Huberty

Véritable élément structurant du développement futur de la capitale, le tram est appelé à prendre de l'ampleur dans les années à venir. Que ce soit dans la finalisation de la première ligne qui doit relier, d'ici fin 2023 la Cloche d'Or au Findel, ou dans le sud du pays.

Selon les plans de François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité, le tram doit non seulement connaître des extensions le long de la route d'Arlon ou au sein des nouveaux quartiers prévus au Kirchberg, mais aussi servir de trait d'union entre le centre et le sud du pays. D'ici à l'horizon 2030, le tram rapide doit permettre de connecter en quelques dizaines de minutes Esch-Belval et le Findel.

3 Totalité du concept du réseau de tram imaginé à l'horizon 2030 entre le centre et le sud du pays. Credit: ministère de la Mobilité

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Totalité du concept du réseau de tram imaginé à l'horizon 2030 entre le centre et le sud du pays. Credit: ministère de la Mobilité Détail des nouvelles lignes imaginées à Luxembourg-ville. Credit: ministère de la Mobilité Détail du projet projeté passant par Esch-sur-Alzette jusqu'à Belvaux. Credit: ministère de la Mobilité





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.