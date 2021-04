En plus de la création d'un nouvel arrêt et d'un pôle multimodal, la future mise en service du tronçon qui reliera la gare centrale au lycée technique de Bonnevoie, va également être l'occasion de découvrir le tracé de la nouvelle N3. Inauguration prévue en septembre 2022.

Le tram remodèlera une partie de Bonnevoie

Élément-clé de la croissance future de la capitale, le tram continue de modifier le visage de Luxembourg-Ville. Un phénomène particulièrement visible pour le prochain tronçon qui doit relier la gare centrale au lycée technique de Bonnevoie (LTB). Prévu pour être inauguré en septembre 2022, le 1,8 kilomètre du nouveau tracé doit en effet correspondre avec l'entrée en fonction de plusieurs nouvelles infrastructures destinées à réorganiser la mobilité.

Le pont Buchler se prépare à accueillir le tram D'importants travaux sont en cours aux portes de la capitale pour permettre au tramway de poursuivre son chemin jusqu'à Bonnevoie. A terme, c'est toute la circulation dans le sud de la ville qui sera réorganisée afin de faire la part belle à la mobilité douce.

Que ce soit le pont Buchler, élargi et repensé pour pouvoir accueillir les rames mais aussi cyclistes et piétons, mais aussi et surtout la nouvelle N3 qui longe en partie le parcours des rames. Bien que moins spectaculaire pour les voyageurs que celui qui relie la place de l'Etoile à la gare centrale, le tronçon qui cheminera à travers une partie de Bonnevoie va profondément réorganiser l'espace urbain de cette partie de la capitale.

Au point que l'actuelle route de Thionville, connue sous le nom de «route de l'automobile» en raison de la présence regroupée de plusieurs concessions automobiles, va perdre son rôle central de lieu de passage obligé entre Hesperange et le centre-ville. Ce qui va l'amener à connaître, dans les prochaines années, une mutation profonde.

Composé d'un nouvel arrêt - baptisé «Leschte Steiwer - Dernier sol» - et d'un pôle multimodal, le nouveau tronçon constitue une pièce importante du puzzle de la nouvelle mobilité imaginée par François Bausch (Déi Gréng). Et ce, en raison de la hausse attendue du trafic sur cet axe, le ministre de la Mobilité anticipant une densification importante au cours des prochaines décennies. Conséquence concrète de la hausse attendue de la population.



A noter que la future station prend place à l'emplacement d'un ancien hangar des CFL et que le futur pôle d'échange «Lycée Bouneweg», situé à quelque 400 mètres du LTB, sera connecté avec une gare routière. Une nouveauté qui servira de terminus ou point de passage des bus RGTR desservant le sud du pays. Soit l'équivalent au dispositif en place le long de la place de l'Etoile, qui accueille les lignes qui irriguent l'ouest du pays. Une station Vél'oh et des places de parking pour les deux-roues sont également prévues.

Lors de sa présentation officielle, ni François Bausch, ni Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale, n'ont évoqué le coût de ce tronçon, ce dernier étant intégré «dans l'enveloppe globale du projet». A savoir 565 millions d'euros pour les 16 kilomètres qui doivent relier, d'ici fin 2023, le Findel à la Cloche d'Or. Un chantier sur lequel plane encore, à ce jour, plusieurs inconnues et qui devrait être suivi de nombreux autres, le tram étant voué à être doté d'un réseau étendu non seulement dans la capitale, mais aussi dans le sud du pays.

