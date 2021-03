Pour le printemps, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des usagers aux arrêts mais aussi dans le tramway luxembourgeois. Des rames qui ont retrouvé leur public vitesse grand V.

Le tram prend soin de ses passagers

Pour le printemps, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des usagers aux arrêts mais aussi dans le tramway luxembourgeois. Des rames qui ont retrouvé leur public vitesse grand V.

C'est un double anniversaire paradoxal pour Luxtram. Que retenir des douze derniers mois : un an de crise covid ou un an de gratuité des transports en commun? Mais incontestablement les deux événements ont joué sur l'affluence constatée sur les lignes qui, depuis la mi-décembre, relient le Kirchberg à la gare centrale. Et en février, le tram a battu son record de fréquentation avec des pics à 42.000 passagers/jour.

Un flux d'usagers qui confirme l'attrait du tram après l'énorme creux ressenti alors que le lockdown était déclaré, en mars dernier, au Luxembourg. Juste avant le déclenchement de la crise sanitaire, la fréquentation avoisinait ainsi les 31.000 prises en charge (février 2020), «et le lundi 16 mars, nous étions au plus bas, avec un total de 1.400 personnes à bord», indique Françoise Frieden, directrice de la communication de Luxtram.

Un comptage électronique des montées et descentes étant opérationnel pour chaque rame, l'opérateur suit ainsi au jour le jour le flux passagers. Et la bonne nouvelle de ce premier trimestre 2021 vient du fait que les compteurs remontent. Et vite même. A l'ouverture du nouveau tronçon, mi-décembre, les rames transportaient quotidiennement 36.400 voyageurs; 31.300 juste avant Noël, 20.000 la première semaine de janvier (vacances, semi-confinement, fermeture des commerces non essentiels expliquant cette baisse); depuis janvier de l'ordre de 35.500 clients chaque jour; puis en moyenne 38.000 courant février. Jusqu'à ce record de 42.000 usagers en un jour donc.

Plus de monde, plus de trams Constatant l’augmentation du nombre de passagers aux heures de pointe, Luxtram a revu à la hausse le cadencement de ses tramways. Depuis un mois, la fréquence de passage du tram a été portée de 5 à 4 minutes (entre 6h et 10h du matin).

A partir de mi-avril, l'opérateur entend étendre la plage horaire de la fréquence à 4 minutes jusqu’aux alentours de 20h en semaine.

Les causes de ce succès sont multiples. Par exemple, moins les salariés pratiquent le télétravail, plus les voyages en tram sont sollicités. Les rames sont aussi venues remplacer, en centre-ville, toute une série de lignes de bus, le public se rabat donc sur les liaisons en place désormais. La gratuité a aussi certainement convaincu un champ plus large d'usagers à ne pas hésiter à emprunter ce transport en commun. Sans oublier le confort de déplacement offert et l'absence de bouchons sur le trajet effectué. Un atout précieux dans la capitale!

Reste que Luxtram veut séduire encore plus de monde. Et cela passe aussi par un travail de mise en confiance. Confiance sanitaire plus précisément. Le ministre de la Mobilité ne manque ainsi jamais de rappeler combien les transports publics sont loin d'être des clusters. Mais la compagnie va faire un pas de plus pour rassurer celles et ceux qui hésiteraient encore à monter à bord du tram.

«D'ici fin avril ou début mai, chaque quai disposera de distributeurs de gel hydroalcoolique», annonce ainsi Françoise Frieden. Et comme si ça ne suffisait pas, «quatre distributeurs (d'un litre chacun) seront aussi installés à l'intérieur de chaque rame». De quoi pratiquer un geste barrière face à toute contamination éventuelle, mais surtout de voyager l'esprit tranquille.

