Le tram passera sur l'avenue de la Liberté en 2020

Au bord des flux autoroutiers de l'A3 et de l'A6, sa silhouette métallique s'impose comme un nouveau «phare» à l'entrée de Luxembourg. Dessiné par l'architecte luxembourgeois Jim Clemes, le château d'eau du Ban de Gasperich est en passe d'être mis «en pression» et en lumière. Pas à pas, durant 28 mois, wort.lu a suivi la naissance et la «poussée de croissance» de ce géant.