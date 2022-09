Depuis ce dimanche, le tram circule pendant trois minutes et 40 secondes sur le nouveau trajet entre la gare centrale et le Lycée Bonnevoie.

Inauguration officielle

Le tram passe par Bonnevoie

Deux nouveaux arrêts, 1,2 kilomètre: Le trajet du tram s'agrandit. Le nouveau tronçon reliant la gare de la capitale à Bonnevoie a été officiellement inauguré dimanche matin.

«Parfois, de peur, je mets les mains devant les yeux» À Bonnevoie, la population se réjouit de l'arrivée du tram, dont l'inauguration se fera ce dimanche matin. Mais la présence de l'Abrigado, le long du tracé, est un vrai sujet d'inquiétudes. Certains prédisent même le pire.

«Leschte Steiwer» et «Lycée Bonnevoie» sont les noms des nouveaux arrêts. Après trois minutes et 40 secondes, le nouveau tronçon, qui passe par le Pont Buchler réaménagé, se termine à Bonnevoie, au nouveau Pôle d'échange. Des courses d'essai ont été programmées durant l'été, au cours desquelles chaque virage et chaque aiguillage ont été contrôlés au pas de course.

Depuis la gare centrale, le tram circule avec une ligne aérienne de contact jusqu'à Bonnevoie. C'est également le cas sur le tronçon allant de Luxexpo à Roud Bréck. De là, il rejoint la gare centrale sans caténaire.

Avec l'extension de la ligne, l'exploitant Luxtram embauche douze nouveaux conducteurs et met en service six trams supplémentaires - en plus des 33 actuels. La capacité augmente ainsi de 2.400 personnes par jour.

Début des travaux du prochain tronçon

Le nouveau tronçon est parallèle à la nouvelle N3, qui est considérée comme un délestage par rapport à la route de Thionville et qui porte depuis peu le nom de «Boulevard de Kyiv».

Retour sur les grandes étapes du tram à Luxembourg Ce dimanche, un nouveau segment du tramway luxembourgeois - 1,2 km entre la gare centrale et le lycée Bonnevoie - est inauguré. L'occasion de rappeler les mises en service des précédents tronçons, et d'évoquer les futures extensions.

Le prochain tronçon dans cette direction ira de Bonnevoie au terminus, le Pôle d'échange Cloche d'Or, près du nouveau stade de football et de rugby. Ce tronçon est divisé en deux parties. Mi-septembre, les travaux débuteront entre le Lycée Vauban et le Stade de Luxembourg. Le coup d'envoi de la partie entre le «Lycée Bonnevoie» et le Lycée Vauban sera donné à la fin de cette année.

Le trajet jusqu'au terminus est prévu pour fin 2023. En 2024, le tram partira également du Kirchberg en direction du Findel.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



