Face à l'engouement suscité par le transport en commun dans la capitale, les souhaits d'extension du réseau ailleurs que dans la capitale et Esch-sur-Alzette se multiplient. Mais cela ne sera pas le cas, indique lundi François Bausch.

Le tram ne desservira pas la Nordstad

Non, le tram ne constitue pas la solution miracle aux problèmes de mobilité. Déjà interrogé en novembre dernier sur de possibles extensions supplémentaires à celles présentées pour desservir la capitale ou le sud du pays, François Bausch (Déi Gréng) remet une fois de plus les points sur les «i». Dans une réponse parlementaire publiée lundi, le ministre de la Mobilité rappelle que le futur plan national de mobilité «ne vise pas à doter toutes les régions du pays d'un mode de transport en particulier, mais d'offrir à un maximum de résidents et de travailleurs frontaliers des connexions attractives».

Le tram n'incarnera pas, seul, la mobilité de demain Devenu emblématique dans la capitale et amené à devenir un trait d'union avec Esch-sur-Alzette à l'horizon 2030, le moyen de transport public ne constituera qu'«une partie» de la réponse aux problèmes de déplacement, indique lundi François Bausch.

En clair, le tram ne constitue pas l'unique option pour répondre à la demande imaginée en 2035. Particulièrement pour la Nordstad, caractérisée par une «urbanisation diffuse, en partie rurale» et qui compte en tout et pour tout 24.000 habitants. Soit l'équivalent de 20% du total des résidents dans la capitale. Autant d'éléments qui poussent le vice-Premier ministre à estimer que cette solution «serait très largement surcapacitaire par rapport à la demande».

Appelant à «un changement de paradigme», François Bausch estime que le futur plan national de mobilité partira «des besoins en mobilité de la population pour en conclure quelle combinaison de modes de transport est la plus adaptée à leur situation spécifique». Et donc que certaines zones verront le rôle du train renforcé, tandis que d'autres bénéficieront de nouvelles connexions de bus. Ce sera notamment le cas dans le sud du pays, amené à héberger 20.000 nouveaux habitants d'ici 2040, qui verra la création de «plusieurs pôles d'échange, d'un faisceau de lignes de bus à haut niveau de service transfrontalier et d'une piste cyclable 'express' alimentée par tout un réseau de pistes cyclables».

Ces «challenges» qui attendent le tram de demain Alors que le tram s'apprête à desservir la gare centrale, cela ne constitue qu'une étape dans le développement du réseau. Car d'ici à 2030, plusieurs nouvelles lignes doivent être créées, dans la capitale et en-dehors. Explication des enjeux avec André von der Marck, directeur général de Luxtram.

Pour permettre une adoption généralisée des différents transports liés à la mobilité douce, le ministre plaide pour que les nouvelles connexions à venir se fassent «idéalement [avec] un seul transbordement vers les principales destinations du Grand-Duché.» Autrement dit, avec uniquement un changement de moyen de transport. Que ce soit de la voiture vers le train, le train vers le tram ou le vélo vers le bus. Pour mémoire, le futur plan national de mobilité doit être officiellement présenté «fin 2021».

