Entre 8 et 10 heures, une rame est restée bloquée à la station «Faïencerie» en direction de la Place de l'Etoile. Certainement une panne électrique. Dans un sens comme dans l'autre, «tout est prévu sur la ligne pour que les rames continuent de circuler» en cas de panne. Explications.

Le tram en panne en pleine heure de pointe

«C'est un incident technique qui est probablement lié à une origine électrique au niveau de la rame et de l'alimentation en station», avance avec précaution, Carlo Hentzen, directeur d'exploitation de Luxtram. La société qui exploite le tramway sur l'unique ligne desservant pour l'heure le Nord-Est de la capitale de la Place de l'Etoile jusqu'à Luxexpo est, depuis 11 heures, en train de scruter à la loupe la rame défaillante dans son centre de maintenance et remisage au Kirchberg.

La rame de 64 tonnes ne produisant plus la moindre étincelle «entre 8 heures et 10 heures», selon les informations de Luxtram, a dû être remorquée par un engin dédié capable de circuler sur rails comme sur route.



La panne n'a pas eu d'incidences majeures à l'heure de pointe du côté du Kirchberg. «On circulait normalement pour aller à la station Rout Bréck-Pafendall» puisque la rame inerte, circulant dans le sens Kirchberg-Ville, est restée bloquée à l'avant-dernière station, précise la chargée de communication de Luxtram.

Avant de préciser que le temps du remorquage, «la circulation du tram a été interrompue au Limpertsberg». Des agents de Luxtram dépêchés sur le terrain et les panneaux d'affichage dans les stations invitaient les usagers à prendre le bus.

Et si la même panne se produisait côté Kirchberg demain?



«Tout est prévu sur la ligne pour que les rames continuent de circuler» lorsque survient une avarie, assure la chargée de communication de Luxtram. En cas de panne ou d'accident d'une rame, les autres rames passent toutes par la seule voie restante. Dans un sens de circulation comme dans l'autre.



Pour ce faire, les voies du tram sont équipées d'aiguillages en différents lieux de la ligne. Ce qui permet de déconnecter de la ligne la portion impactée par la panne et de faire passer toutes les rames quand même. Mais sur une seule voie alors rebaptisée «voie unique temporaire» (VUT dans le jargon tramway). C'est la portion de voie qui se trouve entre deux aiguillages.



Pour que les rames descendantes et montantes puissent partager cette VUT dans les deux sens «un poste de régulation au Kirchberg veille au fait que les rames arrivent au bon moment et au bon endroit. Et la signalisation lumineuse fait qu'il ne peut y avoir qu'une seule rame en VUT», explique Carlo Hentzen. C'est le principe des feux de chantier sur la route.