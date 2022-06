Le tronçon du tramway entre la gare centrale et Bonnevoie sera mis en service le dimanche 11 septembre. Avant cette inauguration, des tests sont programmés durant l'été : en août, le tram circulera ainsi dans les conditions normales, mais sans voyageurs.

Luxembourg 3 min.

Ouverture d'un nouveau tronçon

Le tram circulera jusqu'à Bonnevoie à partir du 11 septembre

Pascal MITTELBERGER Le tronçon du tramway entre la gare centrale et Bonnevoie sera mis en service le dimanche 11 septembre. Avant cette inauguration, des tests sont programmés durant l'été : en août, le tram circulera ainsi dans les conditions normales, mais sans voyageurs.

Les usagers du tramway pourront circuler sur le nouveau tronçon entre la gare centrale et le lycée de Bonnevoie à partir du dimanche 11 septembre. « C'est une étape importante dans la grande aventure du tram », a indiqué Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg, ce vendredi lors d'une conférence de presse au Neien Tramsschapp, siège de l'exploitant Luxtram.

Avec le tram jusqu'à Bonnevoie Dans sept mois, le prochain tronçon de tramway sera achevé. Il ira de la gare centrale à Bonnevoie. Coup d'œil sur le chantier.

Ce segment de 1,2 km desservira deux stations : Leschte Steiwer/Dernier sol et le lycée Bouneweg/Bonnevoie, où les usagers trouveront aussi un pôle d'échange multimodal. Le temps de parcours entre la gare centrale et le nouveau terminus de Bonnevoie sera de 3 minutes 40. Le coût des infrastructures de ce nouveau tronçon s'élève à 23 millions d'euros.

Différents tests en juillet et en août

Avant la mise en service du 11 septembre, des tests seront menés durant tout l'été, en trois étapes. La première est programmée le 8 juillet, avec la mise sous tension de la ligne aérienne de contact, qui permettra d'alimenter les rames en électricité (750 volts continus, 24 h/24). « C'est un détail technique qui peut paraître anodin, mais il est important que le grand public soit informé », souligne André von der Marck, directeur général de Luxtram.

Nous avons formé 12 conducteurs supplémentaires pour exploiter ce tronçon. André von der Marck, directeur général de Luxtram

La deuxième étape des tests aura lieu lundi 11 juillet en soirée, avec la circulation de deux rames à une marche au pas. Enfin, au mois d'août, le tram circulera dans les conditions normales, mais sans voyageurs à bord, ce qui permettra aux conducteurs de se familiariser avec la nouvelle liaison. « Nous en avons formé 12 supplémentaires pour exploiter ce tronçon », précise le dirigeant.

Deux autres tronçons en construction

Avec cette mise en service, le nombre de voyageurs quotidiens devrait dépasser les 80.000, contre 75.000 en moyenne depuis le mois d'octobre dernier. Pour Lydie Polfer, « la station Dernier Sol est une bonne nouvelle pour les habitants du quartier qui souhaitent rejoindre la gare et le centre-ville. » Ce nouveau tronçon profitera aussi aux élèves du lycée de Bonnevoie. Enfin, la bourgmestre tout comme François Bausch, ministre de la Mobilité, mettent en avant l'intérêt du nouveau pôle d'échange multimodal en périphérie de Luxembourg, « avec un parking et une gare de bus importants, ce qui sera très utile pour les personnes venant du Sud et Sud-Est du pays », affirme le membre du gouvernement.

Conférence européenne sur la mobilité en mars 2023 Luxembourg accueillera, les 27 et 28 mars 2023, une conférence européenne sur la mobilité, avec des expositions, des tables rondes, des réunions. Le tramway de la ville sera bien évidemment au centre de ces deux jours d'échanges et de débats.

La circulation perturbée durant plusieurs mois à Howald D'importants travaux de réaménagement de la rue des Scillas et du Rangwee vont être entrepris durant huit mois, en vue de l'extension du tram vers la Cloche d'Or. Ce chantier va entraîner de nombreuses perturbations. Voici ce qu'il faut savoir.

La liaison gare centrale-Bonnevoie est le troisième tronçon du réseau Luxtram. Deux autres extensions sont encore prévues. De Bonnevoie vers la Cloche d'Or et le nouveau stade national, les travaux démarreront en septembre prochain.

A l'autre extrémité, de Luxexpo vers l'aéroport du Findel, ils sont d'ores et déjà entamés et un impressionnant chantier de construction d'un ouvrage d'art va rythmer l'année 2023. La mise en service complète du réseau, du Findel au stade national, est prévue pour le deuxième semestre 2024.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.