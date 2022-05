Le tram circule encore avant la rentrée vers Bonnevoie

Actuellement, le tram a son terminus à la gare. Cela devrait changer le week-end des 10 et 11 septembre : il ira alors jusqu'à Bonnevoie.

Depuis des mois, les travaux d'extension du réseau de tramway entre le quartier de la gare, où se trouve actuellement le terminus, et Bonnevoie sont menés avec zèle. Interrogée à ce sujet, la société d'exploitation Luxtram a indiqué que l'inauguration du nouveau tronçon entre la gare centrale et le «pôle d'échange Lycée Bonnevoie» aurait lieu le week-end des 10 et 11 septembre, c'est-à-dire avant la rentrée.

À cette date, les arrêts „Leschte Steiwer“ et „Lycée Bonnevoie“ seront alors desservis. La poursuite du trajet en direction de Howald devrait ensuite avoir lieu au plus tard fin 2023.



Une extension de la ligne de tramway vers l'aéroport est également en cours de réalisation, mais ne sera pas terminée avant 2024.

Il est également prévu d'intégrer Esch-sur-Alzette, dans le sud du pays, au réseau de tramway. Avec des véhicules qui devraient atteindre une vitesse de 100 km par heure, le tramway réduirait le temps de trajet entre les deux plus grandes villes du Luxembourg à seulement 26 minutes, selon les plans dévoilés en 2020 par les responsables des transports.

