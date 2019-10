Dès le 3 novembre, bien des changements attendent les usagers des bus (RGTR comme AVL) et tout particulièrement au centre-ville. Avancée du tramway oblige, les lignes doivent adapter leurs parcours et arrêts. Mais bonne nouvelle: le chantier reste dans le bon timing.

Luxembourg 3 4 min.

Le tram avance, les bus s'adaptent

Patrick JACQUEMOT Dès le 3 novembre, bien des changements attendent les usagers des bus (RGTR comme AVL) et tout particulièrement au centre-ville. Avancée du tramway oblige, les lignes doivent adapter leurs parcours et arrêts. Mais bonne nouvelle: le chantier reste dans le bon timing.

Connaissez-vous la méthode Coué? Cette technique qui consiste à répéter les choses pour convaincre qu'elles vont bien arriver? Eh bien, le directeur de Luxtram la pratique. Et en ce début d'automne, c'est tout sourire qu'André Von der Marck assène: «Le deuxième tronçon du tram a tout pour être livré fin 2020». Il l'a redit, ce lundi, à l'heure de présenter l'avancée du chantier et ses prochains impacts sur la circulation des bus.

Car comme le tram «fait son bout de chemin», il convient d'adapter parcours et arrêts des lignes RGTR, AVL et City Night Bus. Impossible ici de tout détailler tant les changements seront divers, à compter du dimanche 3 novembre. En résumé, il faut retenir que la gare routière Rocade va voir la mise en service de trois nouveaux quais donnant sur la rocade de Bonnevoie. Le site, accessible via passerelle, permettra plus de liaisons vers le centre-ville et le Kirchberg.

Illustration: Mobilitéits Zentral

De l'autre côté, la gare routière va être réorganisée et les stations des bus de ville déplacées. La circulation avenue de la Gare deviendra, elle, bidirectionnelle, facilitant la fluidité des cars. Enfin, boulevard Roosevelt, un arrêt principal va être créé et les arrêts intermédiaires entre le centre-ville et la Gare centrale supprimés pour la plupart des lignes.

A noter aussi le démarrage de la nouvelle ligne 26. Toujours à compter du 3 octobre, celle-ci reliera Steinsel au Kirchberg et remplacera la liaison RGTR 282.

La nouvelle application «Mobilitéit» se dévoile Disponible depuis ce mercredi après-midi, le nouvel outil de recherche du Verkeiersverbond permet de planifier en temps réel vos parcours. Que ce soit en bus, voiture, vélo ou tramway. Explications.

Les usagers seront informés avec précision de ces changements via une signalétique installée, des messages dans les bus, mais aussi la présence d'agents informateurs et la mise à jour des données sur les sites dédiés comme mobiliteit.lu ou newsbus.



Côté chantier, les 2,2 km du second tronçon du tram se rapprochent bien de leur terminus, la gare. D'ailleurs, depuis quelques jours, là où stationnaient les bus grandes lignes, des engins creusent. «Nous installons une sous-station électrique nécessitant d'aller à 7m de profondeur», indique au passage le responsable Luxtram. «Le chantier se prolongera, côté trottoirs de la gare, jusqu'à la fin d'année.»

3 Côté Bonnevoie, la Gare-Rocade accueillera trois nouveaux quais de départs de bus régionaux d'ici le 3 novembre. Il s'agira notamment des lignes 144, 17, 192, 194, 195, 197 et 300. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Côté Bonnevoie, la Gare-Rocade accueillera trois nouveaux quais de départs de bus régionaux d'ici le 3 novembre. Il s'agira notamment des lignes 144, 17, 192, 194, 195, 197 et 300. Photo: Gerry Huberty Les engins de chantier du tram ont pris place sur les quais de départ des bus. Il s'agit d'installer une nouvelle sous-station électrique 7m sous le niveau du trottoir. Photo: Gerry Huberty Les travaux côté gare CFL vont durer jusqu'à la fin de l'année. Photo: Anouk Antony

Contrairement à cet été, cet hiver les ouvriers travaillant à l'installation des futures voies bénéficieront bien du congé collectif, du 21 décembre au 8 janvier. «Comme le tram entrera en fonction fin 2020 [ndlr: la fameuse méthode Coué], il faudra achever avant ces dates certains points particuliers pour être certain de notre bonne avancée», précise d'ailleurs André Von der Marck.

En zone critique

A commencer par la portion place de Paris/rue de Strasbourg qui a pris un léger retard. Pour l'instant, rien de bien grave. D'autant que la difficulté rencontrée boulevard Royal, avec deux chantiers privés, c'est pour sa part résolue.

«Là, nous étions vraiment dans une zone critique mais les entrepreneurs ont saisi l'urgence de libérer les emprises au sol pour que nous avancions selon le timing.» Car même si c'est devant le centre Royal-Hamilius que les ultimes rails du tram seront installés, d'autres impératifs s'imposaient pour travailler sur les réseaux enterrés.