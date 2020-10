Dès ce lundi 5 octobre, Luxtram commencera à tester la nouvelle ligne allant de la place de l'Etoile à la gare centrale. Mais la mise en service réelle pour le public se fera juste avant les fêtes. Cadeau!

Luxembourg 5 2 min.

Le tram arrive en gare le 13 décembre

Patrick JACQUEMOT Dès ce lundi 5 octobre, Luxtram commencera à tester la nouvelle ligne allant de la place de l'Etoile à la gare centrale. Mais la mise en service réelle pour le public se fera juste avant les fêtes. Cadeau!

Ce ne sont pas tous les chantiers publics qui peuvent se vanter de tenir les délais. Le futur stade national en étant le ''parfait mauvais exemple''. Aussi, convient-il de saluer ceux qui arrivent à l'heure. Et ce sera bien le cas pour la seconde liaison de tram de la capitale luxembourgeoise. Annoncée avant fin 2020, sa mise en service aura bien lieu dans les temps impartis : le dimanche 13 décembre, au terme de longs mois de chantier.

Ce jeudi, Luxtram l'a annoncé. Sans fanfaronnade, ni coups de klaxon mais avec un légitime sentiment de fierté de pouvoir assurer les 8 kilomètres de liaison malgré les péripéties traversées (techniques comme sanitaires). Du coup, on pardonnerait presque au directeur général André Von der Marck, à ses équipes et aux entreprises engagées d'avoir ensuite encore «quelques petits travaux à mener» pour que tout soit conforme au plan annoncé.

5 La bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, a tenu à saluer "la formidable coordination des équipes" qui a permis de tenir les délais du chantier. Illustration : Luxtram

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, a tenu à saluer "la formidable coordination des équipes" qui a permis de tenir les délais du chantier. Illustration : Luxtram Six minutes suffiront pour relier la Place de l'Etoile à la gare désormais. Illustration : Luxtram Illustration : Luxtram La dernière rame des 27 désormais utilisables sur le réseau Luxtram arrivera avant la mi-octobre. Illustration : Luxtram Les travaux Place de Paris et Place de Metz ne s'achèveront, eux, qu'au printemps 2021. Illustration : Luxtram

Mais avant que les passagers puissent relier la place de l'Etoile à la gare (et l'inverse) en 6 minutes, l'opérateur va devoir tester le matériel. Depuis trois semaines, Luxtram le fait déjà pour tout ce qui concerne l'alimentation électrique des voies et des signalisations, mais dès ce lundi 5 octobre, on passe aux choses sérieuses. Place aux essais des rames qui, à l'avenir, viendront remplacer sur ce parcours les 1.750 passages de bus...

«Dans un premier temps, ces essais se feront de nuit», annonce André Von der March pour qui s'étonnerait de ne pas croiser les véhicules en journée. A vide, mais en vitesse commerciale. Par la suite, les piétons verront passer les convois qui, au début, auront une fréquence d'un tram toutes les 5 minutes. «Cadencement qui, dès 2021, pourra monter jusqu'à 1 toutes les 4 minutes», a-t-on déjà anticipé.

Franchir les obstacles

Voilà donc le paysage de la capitale (et son plan de mobilité) complètement bouleversé pour l'avenir. Sur cet axe, les passagers pourront embarquer et descendre via quatre nouvelles stations : Hamilius, place de Metz, place de Paris et à la gare centrale. Avec cette satisfaction affichée par le ministre des Transports, François Bausch (Déi Gréng) : «Cette liaison tram assure le rapprochement avec deux pôles d'échange majeurs avec d'autres moyens de transports en commun. D'ailleurs, pour bien faire, le tram circulera jusqu'à une heure du matin pour être raccord avec le dernier train au départ.

Le Findel pointe à l'horizon du tram D'ici trois ans, le réseau tramway s'étendra non seulement vers Kockelscheuer mais aussi vers l'aéroport national. Soit 3,9 kilomètres de voies qu'il ne sera pas facile à implanter d'ici fin 2023.

Mais la gare n'est qu'un terminus temporaire pour le tram luxembourgeois. L'avenir, ce sera la mise en service du tronçon gare-Bonnevoie. Cette fois, le timing parle d'une ouverture pour le deuxième semestre 2022.

François Bausch l'a confirmé, ne s'aventurant toutefois pas à parler de la poursuite jusqu'au stade national, le fameux. Des terrains restent à acquérir, et l'opération s'annonce plus que délicate. Mais Luxtram sait visiblement franchir les obstacles.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.