Pour sa première soirée de tests sur la liaison place de l'Etoile/Gare, Luxtram a été servie. Si la rame d'essai est bien arrivée à destination, pile avant minuit, elle a connu quelques soucis techniques.

Le tram à l'heure, mais pas sans sueurs froides

Patrick JACQUEMOT Pour sa première soirée de tests sur la liaison place de l'Etoile/Gare, Luxtram a été servie. Si la rame d'essai est bien arrivée à destination, pile avant minuit, elle a connu quelques soucis techniques.

Des tramways, André Von der Marck en a lancés beaucoup. Il était déjà de l'aventure, en 1994, quand Strasbourg décidait de mettre en service sa première liaison. Et depuis 2017, comme directeur de Luxtram, il a déjà veillé à la mise en service des deux tronçons qui irriguent la capitale luxembourgeoise. Aussi, lundi soir, chacun aurait dû prendre au sérieux le responsable quand il annonçait : «C'est notre première nuit d'essai grandeur nature et tout peut arriver».

Car tout est arrivé! De l'euphorie des premiers mètres parcourus sur les nouveaux rails reliant désormais la place de l'Etoile à la Gare centrale à la tristesse de voir la rame immobilisé eau beau milieu de l'Avenue de la Liberté (faute de pouvoir recharger ses batteries) à l'arrivée du convoi devant la bâtisse des CFL (poussé par un engin de dépannage). Trois d'heures pour 2,2 km: le scénario avait été annoncé certes, mais pas le ''coup de la panne'' en guise d'entracte. «Mais les tests sont faits pour cela : voir ce qu'il faut améliorer», constatait avec philosophie le directeur général, sous le crachin.

Après tout, l'ouverture au public n'est programmé que pour le 13 décembre prochain. Les équipes Luxtram et les entreprises intervenants sur le chantier ont donc bien le temps de peaufiner leur copie. Le chantier n'a pas connu de retard jusqu'alors, pas question de changer de ligne de conduite, non?

«Ce n'est que vers la fin novembre que nous arrêterons les essais de nuit pour passer à une phase plus visible, de jour», annoncent déjà les traminots. Cette fois, le tram avancera à vitesse commerciale et selon les horaires qui deviendront son ordinaire avant les fêtes de fin d'année. Histoire que le public s'habitue à voir sa silhouette, et qu'automobilistes, piétons et cyclistes se fassent aussi à sa présence.

3 A chacune des quatre stations, les techniciens ont vérifié le juste alignement du tram par rapport au quai. Minutie de rigueur. Photo: Guy Jallay

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. A chacune des quatre stations, les techniciens ont vérifié le juste alignement du tram par rapport au quai. Minutie de rigueur. Photo: Guy Jallay Majestueux et silencieux, le tram franchit le Pont Adolphe en direction de la place de Metz.Il est 21h45. Photo: Guy Jallay Dernières vérifications, mètre par mètre, avant que la rame N°113-2 n'emprunte pour la première fois son nouveau parcours. Photo : Guy Jallay

En espérant que d'ici là, l'épisode malheureux de l'Avenue de la Liberté ne soit plus qu'un souvenir cocasse. «Sachant qu'à la base, l'objectif principal de ce premier passage était de constater si le gabarit du tram passait bien les divers aménagements urbains mis en place sur le trajet». Pas trop près du quai ici (pour ne pas racler la carrosserie), un peu à l'écart de ce poteau d'éclairage, sans tracas de n'importe quel ordre sur son tracé. Et sur ces points, les techniciens Luxtram, Sopinor, Luxplan et autre Socom ont pu souffler un grand coup. Pas de défauts majeurs à corriger.

Reste qu'il va falloir maintenant résoudre le hic qui a empêché le tram de faire le plein d'énergie au bon moment, au bon endroit. Le système dit de biberonage (alimentation électrique depuis le sol et non par des alignes aériennes) avait pourtant été testé ces dernières semaines, mais le test de ce lundi soir a mis en lumière une faille. Mais pour tous ceux qui ont assisté, hier, aux premiers tours de la liaison Stäreplaz/Gare centrale restera le souvenir de ce virage pris vers le Boulevard Hamilius ou cette traversée sans encombre du Pont Adolphe.

Parrains de cette soirée d'essai : le ministre de la Mobilité, la bourgmestre de Luxembourg et son échevin chargé des transports. Photo : Guy Jallay

Trop d'émotions pour la rame 113-2 qui, quelques mètres plus tard devait réclamer l'assistance d'un véhicule de dépannage pour l'aider à rejoindre la gare en contrebas. Un incident dont n'auront pas été témoins ni la bourgmestre de Luxembourg, ni le ministre de la Mobilité. Lydie Polfer (DP) et François Bausch (Déi Gréng) ayant eu l'idée sage de descendre du poste de pilotage juste avant l'incident qui allait immobiliser le convoi au-devant des anciens bâtiments de l'Arbed.

