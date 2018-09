Un sondage révèle que seuls 44% des Luxembourgeois ont déjà utilisé le tram. Ils se disent cependant très satisfaits de ce nouveau mode de transport.

Le tram a encore peu d'adeptes, mais ils en sont satisfaits

Un sondage révèle que seuls 44% des Luxembourgeois ont déjà utilisé le tram. Ils se disent cependant très satisfaits de ce nouveau mode de transport.

86% des interrogés estiment que le tram est une bonne chose: c'est ce qu'avait annoncé le ministre des Infrastructures et du Développement durable François Bausch il y a une semaine lors d'une conférence de presse à propos du pôle d'échange de la place de l'Etoile à Luxembourg.

L'institut de sondage TNS-Ilres a procédé à un sondage par téléphone et internet, à la demande du ministère des Infrastructures, auprès de 1.029 habitants âgés de 18 ans et plus. 11% d'entre eux sont opposés au tram. 3% sont sans opinion. 75% disent utiliser davantage les transports en commun depuis la mise en service du tram, 21% n'envisagent pas de le faire; 4% sont sans opinion.

81% recommanderaient le tram à leur entourage. 12% ne le recommanderaient pas et 7% sont sans opinion.

87% des utilisateurs se disent satisfaits de la fréquence des arrêts, 93% sont satisfaits des trajets eux-mêmes, 97% le trouvent confortable et 97% le trouvent esthétique. 78% trouvent que le funiculaire fonctionne bien, mais 57% trouvent que les correspondances avec les trains ne sont pas au point. 92% des utilisateurs estiment que le tram est confortable et que les stations et quais sont harmonieux.

Enfin, près de la totalité des personnes consultées (94%) sont enthousiastes suite à la mise en service de P+R près des frontières.