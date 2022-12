Alors que près de la moitié des travailleurs du Luxembourg vivent en dehors des frontières du pays, le temps de trajet est cité par près de la moitié des salariés comme un frein à l'attractivité du Grand-Duché.

Le trajet pèse sur le moral de quatre salariés sur dix

Laura BANNIER Alors que près de la moitié des travailleurs du Luxembourg vivent en dehors des frontières du pays, le temps de trajet est cité par près de la moitié des salariés comme un frein à l'attractivité du Grand-Duché.

Il y a les bouchons sur la route. Il y a les retards et les grèves sur les lignes de train. Et il y a tout le stress que cela engendre. Pas de surprise, donc, quand un sondage publié par Jobs.lu révèle que quatre salariés sur dix seraient prêts à quitter leur emploi en raison du temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.

La plateforme spécialisée dans les offres d'emploi a réalisé un sondage sur les facteurs qui pourraient inciter les employés à arrêter de travailler au Luxembourg. Si le temps de trajet remporte donc la victoire haut la main, d'autres éléments pèsent bel et bien sur l'attractivité du pays. Ainsi, 35% des 950 répondants ont cité la baisse d'attractivité salariale comme principale raison les motivant à quitter leur emploi, tandis que 16% estiment que les limitations de la possibilité de télétravailler pourraient les pousser à démissionner.

Pour Arthur Meulman, directeur général de Jobs.lu, ces réponses sont intéressantes pour les recruteurs, et «elles permettent de mieux appréhender les enjeux nationaux en matière d'attractivité des talents». Mais elles révèlent par ailleurs que certains travailleurs ont «parfois revu leurs priorités».

Face à une offre d'embauche, le salaire prime

En effet, si les problèmes de mobilité ne sont une surprise pour personne, la baisse d'attractivité salariale ne figure que quatre points en dessous. Un facteur non négligent en période de forte inflation, alors que les entreprises luxembourgeoises peinent de plus en plus à attirer des talents. Récemment, ces problématiques d'attractivité ont d'ailleurs été mises en évidence au sein d'un rapport international, dans lequel le Luxembourg a chuté de plusieurs places.

Ainsi, dans l'hypothèse où ils se trouvent face à une proposition d'emploi, 81% des sondés indiquent que le salaire est le plus important. Un élément qui se place ainsi devant la culture d'entreprise (60%), les enjeux de diversité et d'inclusion (42%), les considérations durables (31%) ou encore l'approche innovante du marché que peut avoir l'entreprise (28%).

«Plus que jamais, pour renforcer leur attractivité, les recruteurs doivent pouvoir prendre en considération l’évolution de ces attentes afin de trouver un juste équilibre entre compensation salariale, flexibilité et culture d’entreprise épanouissante», commente Arthur Meulman.

Dans son sondage, le site s'est par ailleurs intéressé à ce qui poussait les travailleurs à poursuivre leur carrière au Luxembourg dans les années à venir. Là aussi, le salaire a évidemment été cité par une majorité de répondants. Ils sont six sur dix à placer l'attractivité salariale, tandis que les opportunités de carrière sont évoquées par 18% des sondés. L'environnement international se place en troisième place, cité par seulement 9% des personnes interrogées.

