D'ici 2024, le tram devrait aller jusqu'à l'aéroport. D'ici là, de nombreux travaux sont prévus. Les premiers sont déjà visibles.

Luxembourg 3 min.

3,9 kilomètres et deux arrêts à réaliser

Le trajet du tram vers le Findel progresse

Frank WEYRICH D'ici 2024, le tram devrait aller jusqu'à l'aéroport. D'ici là, de nombreux travaux sont prévus. Les premiers sont déjà visibles.

Alors que les travaux sur la ligne de tram en direction de la Cloche d'Or avancent bien au sud de la capitale, les chantiers à l'autre bout de la ligne progressent également.

Deux nouveaux arrêts envisagés pour le tram Le réseau du tram va encore s'étendre dans les prochaines années. Des arrêts supplémentaires sont à l'étude au coeur de la capitale, fait savoir le ministre de la Mobilité François Bausch dans une réponse parlementaire.

Le tronçon E est en cours de construction entre le centre de remisage, c'est-à-dire le nouveau dépôt de tramways situé non loin de Luxexpo, et l'aéroport. Ce tronçon a une longueur totale de 3,9 kilomètres et deux arrêts, le pôle d'échange Héienhaff (juste à côté de l'autoroute A1) et le terminus à l'aéroport. L'ensemble du tronçon se trouve donc sur le territoire de la commune de Niederanven. La distance entre l'arrêt existant Luxexpo et l'arrêt Héienhaff est de 3,3 kilomètres.

Plus loin, jusqu'au Findel, il y a encore 855 mètres. Le trajet sur le nouveau tronçon durera un peu moins de neuf minutes. La plateforme entre les rails sera praticable le long de l'autoroute afin de permettre l'accès pour la maintenance ou les services d'urgence. En revanche, le tronçon entre le pôle d'échange Héienhaff et l'aéroport sera végétalisé, comme à hauteur du théâtre municipal.

Un pont sur dix voies de circulation

Un premier ouvrage est maintenant en train de prendre forme. Au niveau de l'échangeur très fréquenté de la jonction Grünewald, les piliers en béton du futur viaduc se dressent depuis le début de l'automne de chaque côté de l'autoroute. Ce pont, appelé ouvrage d'art (OA) 894 dans le jargon, franchit les dix voies de circulation au total des deux autoroutes A1 et A7.

Il formera une large courbe depuis le futur centre de remisage et de maintenance du tram jusqu'à la tranchée traversant le Grünewald. La distance entre les deux points d'appui est d'un peu plus de 100 mètres. La largeur de l'ouvrage sera de dix mètres et, des deux côtés, les rampes d'accès seront végétalisées.

Le pont est déjà visible depuis l'autoroute. Photo: Frank Weyrich

Actuellement, les préparatifs pour le pilier central sont en cours sur le terre-plein central, ce qui explique les rétrécissements actuels de la chaussée. Mais il n'y a pas que les piliers visibles qui annoncent l'avancement de la ligne de tram. Sur le côté sud de l'autoroute aussi, il se passe beaucoup de choses. Ici, les éléments de la poutre en acier du futur pont sont déjà assemblés. Il présente une courbure visible, afin que le tram puisse plus tard, au sens propre du terme, prendre le virage.

Selon la planification actuelle, les autoroutes seront fermées pendant le week-end prolongé de Pâques de l'année prochaine afin de déplacer le pont vers son emplacement définitif.

Le calme avant la tempête

A Senningerberg, les préparatifs pour le passage souterrain sous la sortie d'autoroute et la route de Trèves ont commencé. L'arrêt de bus sera aménagé en souterrain sous la N1. Les premiers engins de chantier sont également à l'œuvre sur le futur boulevard de Höhenhof, qui passera derrière les immeubles de bureaux et les hôtels en direction de l'aéroport.

On ne voit pas tellement le futur boulevard de Höhenhof et la ligne de tramway. Photo: Frank Weyrich

Mais avant que la différence de niveau significative ne soit comblée et que le mur de soutènement de 120 mètres de long ne soit construit, il faudra encore quelques camions. Le cahier des charges indique en tout cas que les travaux de terrassement doivent être terminés pour les vacances d'été 2023.

Un hôtel de 130 chambres pour le futur «Airport City» Le futur Moxy Hotel Luxembourg Airport sera directement relié au terminal de l'aéroport par une passerelle intérieure depuis le Skypark Business Center.

Au futur terminus de l'aéroport, rien ne laisse présager le chantier à venir. À l'endroit où le tram arrivera dans deux ans se trouvent encore actuellement les places de parking pour les taxis et les bus venant de l'extérieur. L'actuel parking F sera divisé en deux par le tram. La mise en service du tronçon entre Luxexpo et le Findel est prévue pour fin 2024. La première ligne de tram serait alors également achevée sur toute sa longueur, soit près de 18 kilomètres, et reliera la Cloche d'Or à l'aéroport.

Le futur terminus situé à l'aéroport n'a toujours pas bougé d'un poil Photo: Frank Weyrich

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.