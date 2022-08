Le trafic interrompu sur la ligne Namur-Luxembourg en août

Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire en Belgique, poursuit ses travaux de modernisation de la ligne Ottignies-Namur-frontière luxembourgeoise. Une coupure totale du trafic est prévue durant le mois d'août. Des bus de substitution sont prévus.

Trains

Depuis la mi-juillet, les navetteurs français doivent prendre leur mal en patience pour se rendre au travail en train au Luxembourg. Depuis le 16 juillet, et jusqu'à ce dimanche, plus aucun train ne circule entre Bettembourg et la gare centrale de Luxembourg, en raison du chantier de refonte de la partie sud de la gare de Luxembourg, qui nécessite la fermeture de ce tronçon. Des bus de substitution ont été mis en place pour pallier l'absence de trains. Malgré tout, certains jours, cela s'apparente à une véritable galère.

Dès ce vendredi 5 août au soir, ce sera au tour des navetteurs belges de voir leurs nerfs mis à rude épreuve. Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, poursuit en effet les travaux de modernisation de l'axe Ottignies-Namur-frontière luxembourgeoise. Les travaux sont prévus jusqu'au lundi 29 août au matin.

Les travaux consistent à renouveler des équipements vétustes (voies, signalisation) ou des installations dont le gabarit est désormais trop étroit, comme des ponts ou des tunnels. L'objectif derrière cette rénovation est d'augmenter la vitesse du tronçon ainsi que la charge et la fréquence du trafic ferroviaire. Mais il est alors nécessaire de disposer d'une puissance électrique plus importante.

C'est pourquoi une coupure totale du trafic est prévue sur la ligne, afin de renouveler la plupart des composants électriques, c'est-à-dire les caténaires et leur source d'alimentation entre Libramont et Arlon.

La SNCB va adapter son offre «pour limiter au maximum l'impact des travaux sur le parcours des voyageurs», précise l'entreprise. Les travaux seront réalisés en trois phases, entre le 6/08 et le 28/08. Des bus de substitution seront mis en place (voir plus bas). Les voyageurs pourront utiliser leur titre de transport SNCB pour voyager avec ces bus.

Entamés en 2007 (!), ces travaux de modernisation des infrastructures ferroviaires sur l'axe 3, qui relie la capitale belge à celle du Luxembourg en passant par la capitale wallonne Namur, doivent permettre de relever la vitesse de référence à 160 km/h «sur les tronçons suffisamment longs pour permettre cette accélération», précise Infrabel. En fonction du type de train autorisé, le gain de temps est estimé entre 11 et 20 minutes. Il faut encore aujourd'hui plus de 3h pour aller d'une capitale à l'autre en train...

Ce n'est plus une liaison ferroviaire, c'est un serpent de mer. Des années que le trafic des trains tourne au ralenti sur ces 226 km. Jeudi, les ministres des Transports belge et luxembourgeois ont réaffirmé leur attente d'aides européennes. Mais quand arriveront-elles?

Le tracé de cette ligne longue de 226 km est particulièrement sinueux. On ne dénombre pas moins de 150 courbes rien que sur le territoire belge. Ce chantier titanesque entamé il y a 15 ans maintenant doit donc permettre d'aplanir les courbes les plus contraignantes, d'élargir l'entrevoie pour autoriser une vitesse de référence plus élevée et de remplacer également les ouvrages d'art devenus trop étroits suite aux travaux d'élargissement.

Annoncée pour 2023, la fin des travaux est désormais espérée pour 2028. Au mieux. Car le budget manque pour terminer ces travaux d'ampleur inédite. L'an dernier, l'Europe a même été appelée à la rescousse pour accélérer le chantier. Qui doit permettre de renforcer la compétitivité du rail et alléger le trafic automobile sur les grands axes autoroutiers depuis et vers le Luxembourg.

L'impact sur la circulation des trains

Le trafic sera d'abord interrompu entre Libramont et Arlon du 6/08 au 12/08. Tous les trains seront remplacés par des bus. Le parcours et l'heure de départ des trains P qui circulent entre Namur, Arlon et Luxembourg seront adaptés.

Du 13/08 au 19/08, les trains IC Bruxelles - Namur - Luxembourg ne circuleront pas entre Libramont et Luxembourg. Tous les trains seront remplacés par des bus entre Libramont et Arlon. En semaine, certains d'entre eux circuleront jusqu'à la gare de Kleinbettingen. Ce sera également le cas jusqu'à Luxembourg les soirs de semaine et les weekends. Le parcours et l'heure de départ des trains P qui circulent entre Namur, Arlon et Luxembourg & Bertrix, Athus et Arlon seront quant à eux adaptés.

Du 20/08 au 28/08, les trains IC Arlon - Luxembourg circuleront entre Marbehan et Arlon. En semaine, tous les trains s'arrêteront à Marbehan, Habay, Stockem, Viville et Arlon. Les week-ends, ils ne s'arrêteront qu'à Marbehan et Arlon. Le parcours et l'heure de départ des trains P qui circulent entre Namur, Arlon et Luxembourg seront adaptés.

La SNCB conseille de bien planifier son voyage et de consulter son site internet ou le planificateur de voyage sur l'application de la compagnie ferroviaire.