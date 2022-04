Plus aucun train ne circule sur les lignes 50 et 70 ce mercredi à la mi-journée, après qu'un accident mortel est survenu en gare d'Hollerich.

En gare d'Hollerich

Le trafic ferroviaire interrompu suite à un accident mortel

Plus aucun train ne circule sur les lignes 50 et 70 ce mercredi à la mi-journée, après qu'un accident mortel est survenu en gare d'Hollerich.

Ce mercredi midi, la circulation des trains sur la ligne 50 entre Luxembourg et Bertrange-Strassen, ainsi que sur la ligne 70 entre Luxembourg et Leudelange est interrompue dans les deux sens. Cette interruption du trafic ferroviaire fait suite à un accident impliquant un piéton, nécessitant l'intervention des services de secours à Hollerich.



Une étude pour améliorer le trafic ferroviaire frontalier Selon le ministre de la Mobilité belge, il faudra toutefois patienter jusqu'en...2030 afin d'avoir de premières améliorations. Insuffisant pour la députée Mélissa Hanus.

Cette personne a été percutée par un train, peu après 10h, rue de la Déportation, où se situe la gare d'Hollerich, indiquent les pompiers dans leur bulletin. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures, malgré l'intervention des secours. Les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues.

Pour minimiser les perturbations engendrées sur le trafic ferroviaire, les CFL ont mis en place un service de bus de substitution aux lignes 50 et 70. Ces bus circulent donc au départ de Luxembourg à destination de Leudelange, et à destination de Bertrange-Strassen, ainsi que dans le sens retour.

«Nos équipes, ainsi que les services de secours, sont sur place pour rétablir la circulation des trains dans les meilleurs délais», font savoir les CFL dans leur communiqué, et se disent «conscients des désagréments causés». Les CFL ne sont cependant pas en mesure d'estimer la durée de la perturbation pour le moment. Les CFL invitent donc les voyageurs à consulter le site et l'application CFL, afin d'obtenir davantage d'informations quant aux horaires et aux alternatives de circulation.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.