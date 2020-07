Le nombre d'infections à nouveau en hausse engendre de sérieux problèmes pour l'industrie touristique. Les annulations de réservations dans les hôtels, les campings et auberges de jeunesse augmentent depuis plusieurs jours. La faute à une mauvaise communication, selon l'Horesca.

Luxembourg 2 min.

Le tourisme souffre de l'image du pays ternie par le virus

Le nombre d'infections à nouveau en hausse engendre de sérieux problèmes pour l'industrie touristique. Les annulations de réservations dans les hôtels, les campings et auberges de jeunesse augmentent depuis plusieurs jours. La faute à une mauvaise communication, selon l'Horesca.

(ASdN avec Mara Bilo) - De l'élève modèle au bonnet d'âne. En très peu de temps, la manière dont le Luxembourg gère la pandémie de covid-19 n'est plus considérée comme exemplaire au niveau international. La hausse des chiffres de l'infection ces dernières semaines a conduit certains pays de l'UE à introduire de nouvelles restrictions de voyage pour les personnes en provenance du Grand-Duché.

Qu'il s'agisse d'un test négatif ou d'une quarantaine de plusieurs jours, de nombreux Luxembourgeois rencontrent des difficultés à commencer leurs vacances. L'image du Luxembourg en tant que destination touristique en souffre également : depuis quelques jours, le nombre d'annulations de réservations d'hôtels, de campings et d'auberges de jeunesse augmente. «C'est une catastrophe», s'exclame François Koepp, secrétaire général de l'Association des hôteliers, restaurateurs et cafetiers (Horesca).

Une situation particulièrement difficile pour de nombreuses entreprises du secteur du tourisme de loisirs. Car après plusieurs mois d'arrêt forcé, la réouverture des frontières avait permis de remplir à nouveau les carnets de réservations. «Le taux d'occupation des lits était de 50 à 60 % - dans ces conditions, nous étions satisfaits.», estime François Koepp avant d'ajouter que celui-ci est désormais à nouveau inférieur à 30%. Pour attirer les touristes, les prix ont pourtant baissé. «Nous observons des réductions de 40% sur les prix d'une nuit», précise le représentant de l'Horesca.

Mauvaise communication

Une situation qui n'est pas sans conséquences. Linda Gedink, secrétaire générale de l'association des exploitants de campings Camprilux, s'attend ainsi à une perte de chiffre d'affaires d'«au moins 100.000 euros pour les campings». Et la tendance est à la hausse.

Actuellement, ce sont essentiellement les vacanciers de Belgique, d'Allemagne et de France qui boudent le Luxembourg. «Mais les invités de Hollande commencent aussi à avoir peur», regrette Linda Gedink.

Pour François Koepp, il s'agit là des conséquences d'une mauvaise politique d'information de la part du gouvernement. «Il faut souligner que le Luxembourg est un pays sûr pour les touristes. La presse étrangère ne couvre que le nombre de nouvelles infections sans tenir compte du contexte». Et pour cause. Pour briser les chaînes d'infection, le Luxembourg effectue de nombreux tests. Bien plus que d'autres pays d'Europe.

Si la communication du gouvernement est remise en question, sa politique de relance du tourisme intérieur semble, elle, avoir davantage de retombées positives. «De nombreuses personnes ont déjà échangé leurs bons et nous recevons de nombreuses demandes à cet égard, notamment de la part de frontaliers», déclare Linda Gedink. Au total, quelque 730.000 bons d'une valeur de 50 euros ont été distribués depuis le 15 juillet par le gouvernement aux frontaliers et résidents luxembourgeois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.